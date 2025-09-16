Obavijesti

BRAVO, MAJSTORE

Hrvatski rekorder zbog mučnine završio u bolnici tijekom SP-a, ali lakoćom je ušao u polufinale

Piše Zdravko Barišić,
Zagreb: 74. memorijal Borisa Hanžekovića, 1000m, muški | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Početni dani u Tokiju nisu bili jednostavni za našeg atletičara. Dan uoči početka SP-a završio je u bolnici zbog povišene temperature, ali uspio se na vrijeme oporaviti

Marino Bloudek (26), hrvatski rekorder na 800 metara, prvi put u karijeri plasirao se na Svjetsko prvenstvo u atletici, a odmah po dolasku u Tokio zatekle su ga nevolje. Završio je u bolnici zbog povraćanja i povišene temperature, ali našeg neustrašivog atletičara to nije omelo. Uspio se oporaviti na vrijeme i pripremiti za utrku. 

Došao je na stazu velebnog Nacionalnog stadiona u Tokiju i prohujao do polufinala u utrci na 800 metara! Marino je žestoko otvorio utrku i odmah se nametnuo na vrhu kolone, držao je sjajan tempo do samog kraja i na kraju završio treći u svojoj kvalifikacijskoj skupini s vremenom 1:44.78, drugi je bio Slimane Moula sa stotinkom prednosti, a najbolji je bio Amerikanac Donavan Brazier s vremenom 1:44.66. Hrvatski atletičar imao je peti najbolji rezultat u kvalifikacijama, što pokazuje kakvu sjajnu utrku je odradio. 

Zagreb: Konferencija za medije uoči održavanja 73. memorijala Boris Hanžeković
Zagreb: Konferencija za medije uoči održavanja 73. memorijala Boris Hanžeković | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Marina ćemo tako u četvrtak od 14.45 sati gledati u polufinalnoj utrci, dok je finale, gdje vjerujemo da ćemo ga gledati, na rasporedu u subotu od 15.22 sata. Oduševio je u kvalifikacijama, ali i pokazao da u njemu još itekako ima rezerve. Demonstrirao je to svima ranije ove godine kada je rušio hrvatski rekord.

Prvo je, u lipnju u Ostravi, istrčao 800 metara za 1:44.02 i oborio rekord star 51 godinu kojeg je držao legendarni Luciano Sušanj ( 1:44.07) pa ga je mjesec dana kasnije još malo poboljšao i postavio na 1:44.01.Tko zna, možda Tokio bude mjesto na kojem će ići još malo iznad svojih granica.

