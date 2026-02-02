Ništa nam nije poklonjeno, do sada smo igrali sjajno, možemo se pohrvati sa svima. Igramo stvarno moderan futsal, za sad nas prate i dojam i rezultat. Uživam u predstavama ove momčadi, kaže Marinović
Marinović za 24sata: Prije par dana sam rekao Španjolcima kako Hrvatska osvaja medalju!
Čestitam svima koji su dio hrvatske reprezentacije i ovog povijesnog uspjeha. Dečki su napravili velike stvari, ponovili najveći uspjeh u povijesti hrvatskog futsala, priča nam Dario Marinović (35) uoči polufinala Eura protiv Španjolske u Ljubljani (srijeda, 17 sati).
