Mario Kovačević cijeli tjedan uigravao jedno pa protiv Osijeka izveo nešto drugo?!

Četiri gola. Toliko ih je u subotu Dinamo primio od Osijeka, od momčadi koja je nekoliko dana ranije ispala od drugoligaša Segeste u Kupu. Od Osijeka koji je utakmicu započeo sa 16-godišnjim Izakom Ježićem na stoperu, s mladićem koji je nekoliko tjedana ranije sa suigračima iz kadeta "bijelo-plavih" skupljao lopte na utakmici seniora.

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Od Osijeka koji je na desnom beku imao debitanta Jaya Kruivera, Nizozemca koji praktički nije stigao ni odraditi pravi trening s novim suigračima.

Dva gola Dinamu utrpao je Meksikanac Armando Leon, koji je pokraj Dinamovih stopera izgledao kao Ramon Mierez u najboljim danima. A zapravo se radi o igraču koji je do jučer igrao u Andori, koji je za ugovor u Osijeku prvo morao proći probu.

Nabrajati možemo u nedogled. "Modri" su doživjeli debakl protiv momčadi koja je višestruko jeftinija, koja je načeta financijskim nedaćama i koja je u nekoliko završnih dana prijelaznog roka prodala nekoliko važnih igrača. Mario Kovačević, trener Dinama, priznao je da mu je momčad nakon utakmice izgledala ispuhano. A zašto? Gdje uopće i početi...

Po maksimirskim kuloarima priča se da je Kovačević cijeli tjedan uigravao Niku Galešića na desnom beku, dok se u prvu postavu na lijevo krilo trebao vratiti Mislav Oršić (zadnju utakmicu započeo 18. kolovoza protiv Vikinga na Maksimiru). Međutim, pred utakmicu, promjena plana. U prvih 11 ipak su osvanuli Moris Valinčić i Arber Hoxha.

Možete pretpostaviti da to, najblaže rečeno, nije baš stimulativno djelovalo na Galešića i Oršića, ali i na dobar dio svlačionice. Oršić je jedno od omiljenijih lica među suigračima. Galešić fantastično trenira, ali i igra. Kad dobije priliku, što je - rijetko. Zašto je Kovačević odstupio od prvotne ideje?

Neki to pripisuju trenerovoj neodlučnosti kao takvoj, neki možebitnim pritiscima čelnika na Kovačevića... Sigurno Kovačeviću nije lako iz prvih 11 maknuti Valinčića, budući da o njemu visoko mišljenje imaju sportski direktor Dario Dabac i predsjednik Zvonimir Boban. Smatraju ga najboljim desnim bekom lige i vrhunskim prodajnim eksponatom...

A gdje je nestao Oršić? Protiv Osijeka naposljetku nije ni ulazio u igru. Boban, koliko čujemo, nije zadovoljan njegovim učinkom. O odnosu prema treninzima nema govora, Orša je profesionalac par ekselans, ali na terenu mu doista ne ide.

Ove sezone odigrao je 10 utakmica, bez konkretnijeg učinka. Ljudi bliski klubu govore nam da će se na zimu s Oršićem čak ići u razlaz ako se stvari bitno ne promijene.

Problema ima napretek. Dani Rodriguez stigao je u klub ljetos i još nije spreman, Noah Nsoki tek hvata zalet, još nije dobio pravu priliku. Fran Topić protiv Gorice ostane na tribini pa protiv Osijeka ulazi u završnici utakmice vaditi kestenje iz vatre.

Dodajmo i da nije prijavljen za Europu. Robert Mudražija ostao je na tribini protiv Gorice, igrao je protiv Bedema u Kupu pa opet ostao na tribini u prvenstvu...

Taktički nered, neodlučnost, neuvjerljiv prijelazni rok... Sve to sručilo se na Dinamo, a "modre" u srijedu u Rumunjskoj čeka izraelski Hapoel u prvom kolu Europske lige. U klubu iz Maksimirske 128 taj su izazov najozbiljnije shvatili. Kako i ne bi kad su Izraelci ranije ovog ljeta u kvalifikacijama za Ligu prvaka izbacili skupocjenu momčad Crvene zvezde.

Boban u neformalnim razgovorima uvjerava da Kovačevića neće dirati čak ni ako izgubi od Hapoela. Postavlja se pitanje ima li uopće alternativu? Trenersko iskustvo ima Albert Capellas, Dinamov direktor nogometa. Boban ga izuzetno cijeni, a Capellas je kao direktor nogometa već duboko uključen u procese prve momčadi. Čujemo da često ima sugestije. Ne samo po pitanju viđenja nogometa, nego i po pitanju trenažnog procesa.

Ako zagusti, Capellas bi mogao uskočiti, ali pitanje je koliko bi se želio izložiti. Ima čvrst ugovor i poziciju moćnika iz sjene. Navodno ima 45.000 razloga mjesečno da se ne upušta u nesigurnu avanturu kao što je preuzimanje raštimane i demoralizirane momčadi.