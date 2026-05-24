POGLED PREMA SLJEDEĆOJ SEZONI

Mario Kovačević preživio krizu, osvojio dvostruku krunu i sada mora napasti Ligu prvaka

Piše Domagoj Vugrinović,
Čitanje članka: 2 min
Zagreb: GNK Dinamo osvojio Prvenstvo 2026. | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Plasman u Ligu prvaka bio bi kruna trenerske karijere Marija Kovačevića, iako je već osvojio dvostruku krunu. Za to će mu trebati pojačanja u kadru, i to u svim linijama

Dinamo je na Maksimiru remijem bez golova protiv Lokomotive proslavio naslov prvaka. Kako su iz Maksimirske 128 najavili, dvostruka kruna proslavila se ondje gdje joj je i mjesto, na Maksimiru. Za oproštaj od uspješne sezone "modre" je ispratilo 24.735 gledatelja, što je rekord ove sezone.

Godinu dana posta od titula bilo je dovoljno da se zagrebačka publika zaželi trofeja. Naslov su suvereno osvojili s 18 bodova više od drugoplasiranog Hajduka. Čak 11 igrača ove je sezone osvojilo prvi trofej u karijeri. Slavio je Dinamo do duboko u noć na pozornici podno zapadne tribine, gdje su "modri" kibici s oduševljenjem pozdravljali svakog igrača kojega je glasnogovornik Dinama Marko Bošnir pozvao na podij.

Poseban pljesak dobili su vođe "novog" Dinama, a ujedno i senatori koji znaju kako se osvajaju trofeji, Josip Mišić i Dominik Livaković. Mišić je nakon čistke Zvonimira Bobana ostao jedini iz stare garde koji je trebao povesti ovu novu momčad, s čak 18 novih igrača, u uspješnu budućnost, dok je Livaković na polusezoni donio mirnoću i sigurnost potpuno novoj obrambenoj liniji.

Arhitekt ovog uspjeha,j e naravno, Mario Kovačević. Samozatajnog i često osporavanog stručnjaka zapadna je tribina dočekala s oduševljenjem, no daleko od toga da je sve na početku sezone bilo idealno. Baš podno te tribine redale su se kritike kada je Dinamo krajem godine opasno počeo posrtati, kako u domaćem prvenstvu tako i u Europi. Ipak, Kova se nije predavao, iako je u jednom trenutku izgubio svlačionicu.

Nastavio je raditi, a to mu se vratilo tako da je sada istoj toj tribini, nakon podizanja dvostruke krune, slao poljupce i zahvale. I dok je s razglasa sviralo "Servus, dragi Zagreb moj", sjeverna tribina pozdravljala je nove heroje neumorno pjevajući "Volim te, Dinamo2. Kovačević je za sve imao vremena stati i popričati. Skroman kakav jest, dao je naslutiti kako je ovo tek početak. Dominacija u domaćem prvenstvu nešto je na što je maksimirska publika navikla, a sada kada je dvostruka kruna tu, već se gleda prema sljedećoj sezoni i uspjesima u Europi, koji ne smiju izostati.

Iako je ovo trenutak radosti za sve "modre" kibice, Kovačević već mora razmišljati o sljedećoj sezoni, koja će početi puno ranije nego prošla. Dinamo kreće od 2. pretkola Lige prvaka, a protivnika će saznati u ždrijebu 16. lipnja. Prve utakmice igraju se već 22. i 23. srpnja, a uzvrati tjedan dana kasnije.

Zagreb: GNK Dinamo osvojio Prvenstvo 2026. | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Borba za plasman u elitno natjecanje nešto je što bi, iako je Kovačević već donio dvostruku krunu, bila kruna njegove trenerske karijere. Kako bi to ostvario, morat će pojačati kadar u suradnji sa sportskim direktorom Dariom Dapcem i Zvonimirom Bobanom. Otežavajuća okolnost sigurno će mu biti i sustav od kojega se ne smije odstupati, a to je 4-3-3. Europa traži fleksibilnost, posebno protiv jačih protivnika, a nju Kovačević neće moći računati. Stoga će ključan biti prijelazni rok. Sigurno će biti i odlazaka, no ako Dinamo želi plasman u Ligu prvaka i ondje ne samo sudjelovati nego se i boriti za mjesta koja vode u daljnju fazu natjecanja, morat će pojačanja tražiti u svim linijama.

