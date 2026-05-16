Dirljiva objava Marija Pašalića: 'Na svijet je stigao maleni Josip'

Sretne vijesti podijelio je hrvatski reprezentativac i igrač Atalante Mario Pašalić. 'Vatreni' je na svom Instagram profilu objavio da je njegova supruga Marija rodila sina.

Par već ima jednog sina Luku, a sada su otkrili ime drugog sina.

"Josip Pašalić, 15. svibnja 2026.", napisali su kratko ispod objave gdje se četveročlana obitelj drži za ruke i dodali emotikon zahvalnosti i srčeko, a brojni pratitelji na društvenim mrežama čestitali su im na prinovi u komentarima.

Podsjetimo, Pašalić je ove sezone u dresu Atalante nastupio 44 puta. Zabio je deset golova, uz sedam asistencija. Ove sezone je predvodio Atalantu do polufinala talijanskog kupa u kojemu su izgubili nakon drame penala od Lazija. Pašalić je u toj utakmici zabio za izjednačenje i odlazak u produžetke, ali onda je promašio jedan od penala. Njegova vrijednost na Transfermarktu iznosi sedam milijuna eura.