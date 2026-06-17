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AUSTRIJSKI AS

Marko Arnautović:'Ovo je moj posljednji veliki turnir, ne zanimaju me nikakvi rekordi'

Piše HINA,
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Marko Arnautović:'Ovo je moj posljednji veliki turnir, ne zanimaju me nikakvi rekordi'
Foto: DARREN YAMASHITA

Na kraju smo zaslužili pobijediti. Očekivao sam da će Jordan biti jak, ali igrali su čak i bolje nego što smo očekivali, zaključio je Rangnick.

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Austrijska nogometna reprezentacija pobjedom 3-1 protiv Jordana otvorila je svoj nastup na Svjetskom prvenstvu. Pogodak za 3-1 postigao je neuništivi Marko Arnautović

- Iznimno sam sretan što smo pobijedili. Naravno, sretan sam i zbog svog gola, ali za mene je najvažnija momčad. Na početku je bilo malo nervoze, to se moglo vidjeti.  Više me ne zanimaju nikakvi rekordi koje imam, a samo želim dati sve od sebe na svom posljednjem turniru za momčad. Sjediti na klupi nikad nije dobar osjećaj. Ali i dalje sam ovdje da podržim momčad i izvan terena - rekao je Arnautović. 

Ralf Rangnick, izbornik austrijske reprezentacije istaknuo je da utakmica bila iznimno teška. 

- Tek smo sredinom drugog poluvremena počeli dobro igrati. Može se vidjeti da na Svjetskom prvenstvu vlada drugačija napetost, drugačija energija.  Na kraju smo zaslužili pobijediti. Očekivao sam da će Jordan biti jak, ali igrali su čak i bolje nego što smo očekivali - zaključio je austrijski izbornik. 

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