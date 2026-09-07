Marko Golubić osvojio srebrnu medalju na taekwondo GP-u!

Marko Golubić (TK Champion) osvojio je srebrnu medalju za Hrvatsku u kategoriji do 68 kilograma na World Taekwondo Grand Prixu održanom u korejskom gradu Mujuu. Hrvatski reprezentativac ostvario je čak četiri pobjede, a u finalu ga je rezultatom 2:0 zaustavio domaći predstavnik Jinho Mun.

Golubić je natjecanje otvorio pobjedom 2:0 protiv Rusa Magomeda Abdusalamova. U osmini finala susreo se s hrvatskim reprezentativcem Matijom Črepom i slavio 2:1, nakon čega je u četvrtfinalu istim rezultatom pobijedio Kineza Yushuaija Lianga. Plasman u finale izborio je pobjedom 2:0 protiv Amerikanca Maikola Rodrigueza.

- Sretan sam, imao sam četiri jako teške borbe, ali uspio sam skupiti dosta bodova za glavni cilj, a to su Olimpijske igre u Los Angelesu - rekao je Golubić.

Pariz: Marko Golubić poražen u četvrtfinalu od Britanca Bradlyja Sindena | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

World Taekwondo Grand Prix turnir je G-6 razine koji okuplja najbolje rangirane borce svijeta, a pravo nastupa stječe se položajem na WT olimpijskoj rang-ljestvici. Turnir je održan u Taekwondowonu, jedinstvenom sportskom kompleksu posvećenom taekwondou. Muju je bio druga postaja ovogodišnje Grand Prix serije nakon Rima, a slijede turnir u Parizu i završni Grand Prix u Astani u Kazahstanu.

Golubićevim srebrom Hrvatska je nastup u Mujuu završila s tri medalje. Prethodnog dana brončana odličja osvojile su Nika Karabatić u kategoriji do 57 kilograma i Dora Meštrović u kategoriji do 67 kilograma.

Od ostalih hrvatskih predstavnika koji su nastupili posljednjeg dana, Magdalena Matić zauzela je peto mjesto u kategoriji iznad 67 kilograma. Pobijedila je Ruskinju Kristinu Adebaio 2:0 i Crystal Weekes iz Portorika 2:1, dok ju je u četvrtfinalu rezultatom 2:0 zaustavila Korejka Da-bin Song.

Matija Črep u prvom je kolu pobijedio Ukrajinca Volodymyra Bystrova 2:1, a zatim je u osmini finala izgubio od Golubića 1:2. Mila Mastelić natjecanje je završila porazom 1:2 od Španjolke Tanie Maríje Castiñeire Etcheverrije, Ivan Šapina istim je rezultatom izgubio od Iranca Ariana Salimija, dok je Paško Božić poražen 1:2 od Španjolca Sergija Troitiña Amoeda.