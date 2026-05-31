Marko Livaja u Serie A? Evo što se zaista događa s kapetanom

U eter je procurila informacija kako Marko Livaja napušta Hajduk i odlazi u Serie A. Njegov navodni klub trebao je biti Venezia, koja se ove sezone vratila u prvi razred talijanskog nogometa. Hajduk za sada nije primio nikakvu službenu ponudu od Venezije te za sada ta priča ostaje samo glasina.

Hajduk i Rijeka sastali se u 23. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Naravno, postoji šansa da kapetan "bilih" napusti Poljud ove sezone. Najplaćeniji je igrač Hajduka, prošle sezone bilo je nekoliko trzavica između njega i Gonzala Garcije te će u ljetnom prijelaznom roku sve biti otvoreno. Navijači splitske momčadi nadaju se da će kapetan ostati još koju sezonu u Hajduku te da se uz dodatna pojačanja mogu "potući" s Dinamom.

Livaja je potpuno fokusiran na pripreme koje ga čekaju s Hajdukom i za sada nema namjeru nigdje otići. Njemu je na Poljudu dobro, a ostaje za vidjeti kako će Garcia složiti igrače oko njega, koliko i gdje će ga koristiti i što Hajduk može ove sezone u ligi i u Europi.