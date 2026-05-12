Marko Šapit potvrdio tko će ići u SAD i komentirati Hrvatsku. U pomoć dolaze i neki stari znanci

Uoči Svjetskog prvenstva 2026. godine, jednog od najvećih produkcijskih pothvata Hrvatske radiotelevizije, voditelj projekta Marko Šapit otkrio je ključne detalje o komentatorskoj ekipi. U podcastu "Tribina" je objavio ime koje će navijači najčešće slušati uz utakmice Hrvatske - čast da naslijedi Dragu Ćosića i samog Šapita pripala je Luki Petrincu, dugogodišnjem licu sportskog programa.

Nakon što je Ćosić komentirao rusko srebro, a Šapit katarsku broncu, u novu američku avanturu "vatrenih" gledatelje će voditi novi glas. Za Luku Petrinca ovo predstavlja vrhunac profesionalne karijere, a zadatak mu je pratiti i komentirati sve utakmice hrvatske reprezentacije te ostati u SAD-u do samog kraja natjecanja. S njim na put ide i Viki Ivanović, koji će biti zadužen za istočnu obalu.

​- U SAD idu Luka Petrinec i Viki Ivanović. Luka će raditi utakmice hrvatske reprezentacije i ostati do kraja, a Viki će u početku raditi utakmice BiH, reprezentacije iz naše skupine, i hvatat će, recimo to tako, 'best of' utakmice - otkrio je Šapit.

S obzirom na to da će HRT prenositi rekordne 104 utakmice Mundijala, komentatorski tim je znatno proširen. Uz spomenuti dvojac, s Prisavlja će utakmice raditi i Robert Jelečević te Stjepan Balog, a pomoć će pružiti i Marko Šivak s Hrvatskog radija, objasnio je Šapit.

Tu će biti i Željko Vela i Andrija Cmrečnjak, a od ranije se zna da će pojačanje u studiju biti i Valentina Miletić. Šapit je potvrdio i kako će se angažirati dodatni suradnici s kabelskih televizija kako bi se osigurala potpuna pokrivenost turnira, koji Hrvatska otvara 17. lipnja u Dallasu protiv Engleske.