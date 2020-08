Marko Tolić korak do Dinama: Nosi majicu iz Međugorja, a sve golove posvećuje pokojnom ocu

Dinamo će Lokomotivi isplatiti 300.000 eura, kolika je odšteta za bivšeg napadača Lokomotive. Marko je u samo nekoliko godina prošao put od pete lige do najtrofejnijeg hrvatskog kluba

<p>Priča o Marku Toliću, koji će za 300.000 eura doći u Dinamo, počinje prije šest godina, dok je imao 18 godina. </p><p>Za <strong>Lokomotivu</strong> je u HNL-u debitirao 2014, rekli smo,. kao 18-godišnjak, no onda su krenule posudbe, Lučko, Dragovoljac, Sesvete, Gorica... Bilo je teških trenutaka, no Marko nije odustajao. Vjerovao je da će se naporni trud i rad negdje vratiti. I jest.</p><p>Prije dvije sezone <strong>Marko Tolić</strong> (23) igrao je za Sesvete i briljirao. Zabio je 23 gola, što je za veznog igrača sjajan podatak, bio ponajbolji igrač Druge HNL i vratio se u Lokose. Prvoligaš s Kajzerice shvatio je da u Sesvetama imaju odličnog nogometaša. I pozvali su ga. </p><p>- Bilo je teških trenutaka, prošao sam dosta posudbi, čak sam igrao za B momčad Gorice, to je peta liga. Ali vjera me održavala, davala mi snagu. Bez Boga ne bih bio gdje jesam, nailazio sam na puno problema u posljednje četiri godine, ali sve sam izdržao - kaže Marko, koji ispod dresa nosi majicu iz Međugorja.</p><p>Prošle sezone stigao je u Lokomotivu, otkud je otišao prije pet godina. I malo, pomalo, počeo je pokazivati ono što se od njega očekuje. Sezonu je odigrao sjajno, bio je jedan od najboljih u Lokomotivi. Gol Osijeku vjerojatno je najljepši prošle sezone.</p><p>S lijeve strane Sammir mu je dodao loptu, a Marko je primio, pa kao nekad Brazilac <strong>Cafu,</strong> prebacio braniča, pa potom prošao još jednog i zabio.</p><p>Naravno, nakon gola odmah je podigao dres ispod kojega je majica iz Međugorja. Tu majicu nosi na svakoj utakmici. Podigao je dres i pogledao u nebo. Gol za pokojnog oca. Uostalom, sve golove posvećuje ocu. </p><p>- Tata <strong>Pere</strong> je preminuo prije osam godina. Bio je na svakom treningu, na svakoj utakmici, nikad nije propuštao. Na meni je da ga učinim ponosnim. Sad je ta uloga prešla na brata <strong>Tomislava</strong> (41). Ide na sve utakmice, na prijateljske, kup, čak i na neka luda gostovanja. Zato sam njemu darovao dres s utakmice protiv Osijeka - kaže Marko.</p><p>Sammir je legenda HNL-a i svojevremeno jedan od najboljih igrača lige. Sjećamo se kad je uoči utakmice Cibalije i Dinama, ima tome deset godina, tadašnji trener Cibalije <strong>Stanko Mršić</strong> rekao: 'Samo da ne igra Sammir. Ako će igrati šanse su nam male, ako neće, možemo ih dobiti'.</p><p>Nije imao sreće. Sammir je igrao, a Mršić sve pogodio. Brazilac je bio daleko najbolji na terenu i najzaslužniji je za tadašnju 1-0 pobjedu u Vinkovcima.</p><p>- Ma, Sammir se dokazao u španjolskoj ligi, igrao je u Kini, Brazilu, u HNL-u ima skoro 300 utakmica... Sretan sam jer je igrao na mojoj poziciji pa sam mogao puno naučiti od njega. Gledam kako se kreće, dodaje... Iskusan je igrač, pa neke deficite, kao što je možda nedostatak fizičke spreme pokriva nekim drugim stvarima. </p><p>Uz Božju pomoć, Markov je moto. Za njega kažu da nikad ne staje, za njega nema izgubljenog dvoboja, izgubljene lopte.</p><p>- Uvijek dajem sve od sebe, nikad nisam propustio trening, štedio se ili slično. Uvijek idem 100 na sat, pa što Bog da...</p>