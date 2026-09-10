Maroko najavio finale SP-a na stadionu za 115.000 ljudi

Finale Svjetskog prvenstva 2030. godine održat će se u Casablanci, izjavio je u četvrtak predsjednik Kraljevskog marokanskog nogometnog saveza, a prenosi španjolska novinska agencija EFE. Krovna svjetska nogometna organizacija Fifa još nije službeno objavila mjesto odigravanja finala, dok se Španjolska i Maroko nadmeću za domaćinstvo te najveće nogometne utakmice.

- Pokrajina Benslimane imat će čast ugostiti finale Svjetskog prvenstva 2030. - rekao je Fouzi Lekjaa u četvrtak na skupu političke stranke u marokanskom gradu Bouzniki, prenosi EFE.

Benslimane je grad udaljen 60 km od Casablanke i lokacija na kojoj se gradi stadion "Hassan II", vrijedan 12 milijardi dolara. Stadion se gradi za potrebe Svjetskog prvenstva i predviđenog je kapaciteta od 115.000 gledatelja. Bit će to najveći stadion na svijetu namijenjen isključivo nogometu. Sljedeće Svjetsko prvenstvo bit će jedinstven događaj jer će se utakmice po prvi put održavati u šest zemalja na tri kontinenta. Dok će se prve tri utakmice odigrati u Argentini, Paragvaju i Urugvaju, domaćini većeg dijela turnira bit će Maroko, Portugal i Španjolska.

Fifa još nije konačno odredila sve gradove domaćine utakmica, no i Maroko i Španjolska žele ugostiti finale.

- Španjolska bi trebala biti domaćin finala - izjavio je ranije ovog mjeseca Rafael Louzan, čelnik Kraljevskog španjolskog nogometnog saveza i kolega Fouzija Lekjae.

Fifa je u kolovozu priopćila da su medijski napisi prema kojima je predsjednik Gianni Infantino obećao finale Maroku "netočni i obmanjujući".