Martić i Vekić slavile, Karlović dvaput ispustio vodstvo...

Hrvatske tenisačice dobro su startale u glavnom turniru Miamija. Petra Martić nastavila je u istom ritmu kao i u Indian Wellsu, pobijedivši Amerikanku Lauren Davis, 122. tenisačicu na WTA listi, 6-1 i 7-5.

Nakon što je Davis uzela prvi gem na svom početnom udarcu, naša tenisačica nanizala je devet uzastopnih gemova. Tada joj je Amerikanka prvi put oduzela servis, samo da bi ga u idućem gemu opet izgubila. Petra kod 5-3 nije uspjela završiti meč, ali zato jest nakon velike borbe na 6-5. U drugom kolu igrat će protiv Francuskinje Kristine Mladenović.

Svoj negativan skor ove sezone malo je uspjela popraviti Donna Vekić. U prvom kolu bila je bolja od Talijanke Camile Giorgi. Donna je projurila prvim setom ne ostavivši protivnici niti gema, za što je ipak u velikoj mjeri zaslužan veliki broj neprisiljenih pogrešaka Talijanke.

Drugi set je naša igračica započela slično, no Giorgi je uspjela vratiti break. Kod 5-4 bila je na dva poena do poravnanja rezultata, no Vekić se izvukla i potom dokrajčila Talijanku rezultatom 6-0 i 7-5.

Ivo Karlović nije se uspio pridružiti u drugom kolu Marinu Čiliću i Borni Ćoriću, koji su u prvoj rundi slobodni. Karlović je na sebi svojstven način odigrao dva tie-breaka, no ovaj put oba su otišla na stranu Vašeka Pospišila (6:7(4), 6:7(5)).

Zanimljivo, naš tenisač u prvoj trinaestoj igri vodio je 3-0, a u drugom setu imao je prednost breaka na 4-1, no nijednom nije uspio zadržati prednost. Sljedeći susreti naših tenisača na rasporedu su u petak.