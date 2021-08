Petra Martić spasila je obraz hrvatskog tenisa na US Openu. Tko zna što bi bilo da je još i ona morala na teren u ponedjeljak, crni ponedjeljak za hrvatski tenis u kojemu su se od US Opena odmah oprostili Donna Vekić, Ana Konjuh, Ivo Karlović i Marin Čilić. Najbolja hrvatska tenisačica, srećom, igrala je tek u utorak premda vjerojatno ni ona nije mislila da će već tada ostati jedina pod hrvatskom zastavom u New Yorku. I ostat će još barem još jedan meč jer u prvom je kolu riješila mađarsku kvalifikanticu Dalmu Galfi (WTA 152), bez veće drame. Završilo je 6-3, 6-2 za 78 minuta.

Bio je to prvi susret Galfi i Martić koja je udahnula malo zraka nakon tri vezana (poraza. Dućanku je jako dobro služio servis (osam aseva, 72 posto ubačaja prvog), jednako je dobro igrala i na servisu Mađarice, inače debitantice na Grand Slamu.

Daleko će zanimljivije biti ono što ćemo gledati u drugom kolu, derbi s hrvatskim štihom. Martić ide na Ajlu Tomljanović, Zagrepčanku s australskom putovnicom, ona je protiv Amerikanke Volynets izgubila tek gem manje. Igrale su dosad dva puta, ali prije cijelog desetljeća. Martić je dobila oba puta, 2010. u Indian Wellsu i godinu kasnije na Australian Openu. Davna vremena.