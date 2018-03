Martić: Mislila sam da ću opet izgubiti, ponosna sam na sebe

Četiri je puta Petra Martić bila u četvrtim kolima Grand Slam turnira i svaki put posustala je na toj stepenici. Kobne za nju bile su Angelique Kerber, Elina Svitolina, Magdalena Rybarikova i Elise Mertens.

Turnir u Indian Wellsu često se naziva petim Grand Slamom. Petra nikada nije došla tako daleko niti na turnirima koji su za jednu razinu ispod najvećih pa se pobjeda 6-3 i 7-6 protiv mlade 18-godišnjakinje Markete Vondroušove može protumačiti kao svojevrsno probijanje te mentalne barijere.

- Na četiri posljednja velika turnira stala sam u četvrtom kolu. Sredinom drugog seta to mi se zavuklo u glavu i više sam mislila na to, nego na igru, što je bilo očito. Marketa je odlična igračica, ako joj date malo prostora, ona će to iskoristiti. Sretna sam što sam uspjela proći dalje - rekla je Martić nakon posljednjeg uspjeha.

Quarterfinal Bound



Petra Martic books a spot in her first Indian Wells quarterfinal with straight sets win over Marketa Vondrousova. Next up: Top seed Simona Halep.#BNPPO18 pic.twitter.com/wsEPsIgKbr