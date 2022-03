Martić nakon osam godina opet u reprezentaciji! Majoli pozvala 16-godišnju nadu Marčinko

Izbornica hrvatske ženske teniske reprezentacije Iva Majoli Marić imenovala je pet kandidatkinja za nastup na turniru Prve Euro-afričke skupine Billie Jean King Cupa (bivši Fed Cup) kojem će od 11. do 16. travnja domaćin biti turska Antalija, a pozvane su Ana Konjuh, Petra Martić, Donna Vekić, Tara Wurth i Petra Marčinko.

Martić se vraća iako je više puta rekla da je njena priča s reprezentacijom završila, no malo slabiji rezultati, do ovog Indian Wellsa, malo nagovora i eto Dućanke opet u reprezentaciji za koju je posljednji meč odigrala još 2014. Petra u pravo vrijeme diže formu, pa će biti veliko pojačanje, dok je jedini problem trenutno s Donnom Vekić koja se tek vraća treningu zbog ozljede koljena. Očekuje se da će do početka travnja biti spremna za povratak.

Mlada Petra Marčinko, pak, debitirat će za reprezentaciju, prije nekoliko dana osvojila je prvi profesionalni turnir, upravo u Antaliji.

Na turniru u turskom velegradu igrat će se na zemljanoj podlozi, a 11 reprezentacija će biti podijeljeno u skupine. Tri najbolje ekipe nakon igranja u skupini i razigravanja izborit će promociju u doigravanje koje će biti odigrano u studenom ove godine, u isto vrijeme kad je na rasporedu i finalni turnir Billie Jean King Cupa.

Pobjedničke reprezentacije iz doigravanja izborit će nastup u kvalifikacijama za završni turnir Billie Jean King Cupa 2023.

Osim Hrvatske, u Antalyji će igrati reprezentacije Austrije, Bugarske, Danske, Estonije, Gruzije, Mađarske, Srbije, Slovenije, Švedske i Turske.

Dvije najlošije reprezentacije s tog turnira preselit će u Drugu Euro-afričku skupinu.