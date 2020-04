Martić odlučna: Za hrvatsku reprezentaciju više neću igrati

Hrvatska tenisačica Petra Martić (29) trenutno je u Americi, gdje čeka da se situacija malo smiri kako bi se mogla vratiti u Hrvatsku. Još ne trenira punim intenzitetom, a dane osim treninzima krati i kuhanjem.

- Eto, između ostalih jela napravila sam i svoj prvi soparnik. A što se uspješnosti tiče, moram priznati da ću ga morati još nekoliko puta napraviti dok ne ispadne ukusan, kao onaj koji mi baka i dida prave - rekla je Petra za Večernji list.

Iako joj je ove sezone išlo jako dobro, ona je prekinuta. Petra je lovila TOP 10, a to će nastaviti kad sezona opet krene. Trenutno je 'zaleđena' na 15. mjestu, a mašta i o novim uspjesima.

Foto: AHMED JADALLAH/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

– Maštam da osvojim Roland Garros i mislim da to nije tajna. To mi je oduvijek bio omiljeni turnir i uz njega me veže mnogo lijepih uspomena. Bilo bi uistinu sjajno jednoga dana tamo podići pehar - objašnjava Petra.

Posljednji je put u reprezentaciji bila 2014. godine, a više se ne planira vraćati. Novi izbornik je Vedran Martić, ali Petru nećemo gledati na Olimpijskim igrama.

Foto: Geoff Burke

Drago mi je da je Vedran novi izbornik, on je odličan trener i mislim da će jako dobro odraditi svoj posao. No, što se mene tiče, ja sam završila s reprezentacijom. I to zbog svojih zdravstvenih problema i problema s leđima, a ne zbog izbornika. Tako da – iako bih voljela nastupiti na Olimpijskim igrama u Tokiju – i dalje ostajem pri svojoj odluci da je s reprezentacijom gotovo - završila je Martić.