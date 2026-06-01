Martinjak se pokajao: Trebam biti primjer samokontrole kao profesionalni borac. Žao mi je

Hrvatski borac u boksu bez rukavica, Marko Martinjak (35), izazvao je skandal u nedjelju na malonogometnom turniru Goat League koji se održava u Zagrebu. Martinjak je bio predstavnik jednog finalista, ali utakmica je bila prekinuta nakon što je borac napao igrača Tomislava Mrkonjića iz protivničke momčadi.

Verbalni sukob eskalirao je kada Martinjak udario Mrkonjića glavom o glavu. Kao da to nije bilo previše, još ga je udario i loptom u leđa dok je ležao na tlu. Mrkonjiću je od udarca pukla arkada. Ranije se Martinjak oglasio u komentaru ispod jedne objave na Facebooku, u kojem je napisao kako mu se Mrkonjić unio u facu i spominjao mu majku, a sad se oglasio priopćenjem kojeg je objavio na svojem profilu.

Zagreb: Borilački spektakl Golden Fight 8, borba Marko Martinjak - Tino Patrlj | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Martinjakovu poruku prenosimo u cijelosti:

"Prije svega želim izraziti iskreno žaljenje zbog incidenta koji se dogodio tijekom završnice Goat League turnira. Svjestan sam da je moje ponašanje u tom trenutku bilo neprimjereno i da kao profesionalni sportaš, koji je godinama gradio svoju karijeru i predstavljao Hrvatsku na međunarodnoj sceni, moram biti primjer samokontrole i sportskog ponašanja bez obzira na okolnosti.

Žao mi je što je došlo do situacije u kojoj je ozlijeđen Tomislav Mrkonjić te mu ovim putem želim brz i uspješan oporavak. Nitko ne dolazi na sportski događaj kako bi svjedočio ovakvim scenama i zbog toga iskreno žalim.

Zagreb: Borilački spektakl Golden Fight 8, borba Marko Martinjak - Tino Patrlj | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

U ovom trenutku ne želim ulaziti u detalje samog događaja niti dodatno komentirati okolnosti koje su mu prethodile. Smatram da je važno da se situacija sagleda u cijelosti i bez dodatnog podizanja tenzija. Osobno preuzimam odgovornost za svoju reakciju i svjestan sam da sam morao postupiti drugačije.

Sport mi je kroz život dao drugu priliku i pomogao mi da postanem bolji čovjek. Upravo zato želim da se ovaj događaj ne ponovi te ću učiniti sve što je potrebno kako bih osobno razriješio situaciju s Tomislavom i organizatorima. Još jednom izražavam žaljenje svim gledateljima, organizatorima, suigračima, navijačima i svima koji su ostali razočarani ovim događajem.