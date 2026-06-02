OGLASILA SE ORGANIZACIJA

Martinjaku oduzet pojas prvaka zbog udaranja čovjeka u glavu

Zagreb: Borilački spektakl Golden Fight 8, borba Marko Martinjak - Tino Patrlj

Arena Golden Fight se u potpunosti ograđuje od svih privatnih postupaka navedenog borca te od današnjeg dana više ne priznaje njegov status prvaka naše organizacije, stoji u objavi

Nakon incidenta na malonogometnom turniru Goat lige, na kojem je Marko Martinjak glavom udario igrača protivničke momčadi, Tomislava Mrkonjića, oglasila se borilačka organizacija Arena Golden Fight. Naime, Martinjak je prvak te organizacije u disciplini Extreme Boxing do 95 kilograma, a sada je organizacija objavila kako mu je pojas prvaka oduzet.

"Arena Golden Fight se u potpunosti ograđuje od svih privatnih postupaka navedenog borca te od današnjeg dana više ne priznaje njegov status prvaka naše organizacije. Naslov prvaka Arena Golden Fighta u disciplini Extreme Boxing do 95 kg proglašava se upražnjenim do daljnjega.

Od svog osnutka Arena Golden Fight promiče sport, disciplinu, poštovanje protivnika, odgovornost i vrijednosti koje borilački sportovi trebaju predstavljati. Naša je obveza štititi integritet natjecanja, ugled naših sportaša, partnera i navijača te dosljedno djelovati kada su te vrijednosti dovedene u pitanje.

Nastavit ćemo graditi organizaciju na principima sportskog poštenja, odgovornosti i profesionalizma, bez iznimki i bez kompromisa", stoji u objavi.

Marka Martinjaka doveli su u utorak popodne na Županijski sud u Zagrebu, nakon što su ga priveli zbog napada na malonogometnoj utakmici.  Određen mu je istražni zatvor, zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela.

