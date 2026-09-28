Obavijesti

Sport

Komentari 0
S VESZPREMOM

Martinović i Cindrić u finalu Svjetskog klupskog prvenstva

Piše Davor Kovačević,
Čitanje članka: < 1 min
Martinović i Cindrić u finalu Svjetskog klupskog prvenstva
Foto: Jozo Čabraja/kolektiff
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Imat ćemo dva rukometaša u finalu klupskog SP-a, i to drugu zaredom jer i prošle je sezone Veszprem igrao finale. Tad je izgubio od Barcelone golom razlike, ali sad će imati priliku za uzvrat protiv Katalonaca

Admiral

Drugi put u deset dana rukometaši Veszprema pobijedili su Füchse Berlin. Nakon derbija u Berlinu u Ligi prvaka, mađarski prvak pobijedio je Nijemce i u derbiju skupine Svjetskoga klupskog prvenstva u Kairu (34-33) te potvrdio plasman u finale utakmicu prije završetka grupne faze.

POVRATAK PRVOJ SPORTSKOJ LJUBAVI Gospodin Savršeni rukometu se vraća u vlastitom klubu: I Kaja je govorila 'zašto više ne igraš'
Gospodin Savršeni rukometu se vraća u vlastitom klubu: I Kaja je govorila 'zašto više ne igraš'

Füchse je imao i pet razlike u prvom poluvremenu, vodio je gotovo 55 minuta utakmice, vodio je i 32-30 u završne četiri minute, ali Veszpremu je pripala neizvjesna završnica. Gol odluke u zadnjim sekundama zabio je Nedim Remili. Ivan Martinović bio je drugi najbolji strijelac Veszprema s pet golova, Luka Cindrić postigao je dva.

Dakle, imat ćemo dva rukometaša u finalu klupskog SP-a, i to drugu zaredom jer i prošle je sezone Veszprem igrao finale. Tad je izgubio od Barcelone golom razlike, ali sad će imati priliku za uzvrat jer je i Barcelona, također kolo prije kraja, potvrdila prvo mjesto pobijedivši egipatski Zamalek u derbiju skupine 39-29. Veszprem još mora odraditi utakmicu protiv kuvajtskog Burgana a Barcelona protiv marokanske Montade.

Finale je 1. listopada. Barcelona, inače, ima šest naslova svjetskoga klupskog prvaka, Veszprem jedan. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
A ŠTO AKO?! Ovako bi talijanski projekt Maksimira izgledao kad bi ga sredili po željama navijača
POGLEDAJTE GALERIJU

A ŠTO AKO?! Ovako bi talijanski projekt Maksimira izgledao kad bi ga sredili po željama navijača

Pitali smo umjetnu inteligenciju da preradi rendere pobjedničkog projekta arhitektonskog natječaja za Maksimir tako da ima spojeni krov i zatvorene kutove, u izvornoj i plavoj boji. Kako vam se čini?
Boban okrenuo ploču!? 'Nemam pravo ne boriti se za to da se respektiraju ideje navijača...'
AFERA STADION

Boban okrenuo ploču!? 'Nemam pravo ne boriti se za to da se respektiraju ideje navijača...'

Nakon što je danima uvjeravao javnost kako se radi o remek-djelu i kako će javnosti trebati vremena da prihvati da je prvonagrađeni rad Talijana za Maksimir najbolji, sad uvažava negodovanje navijača
DALIĆEVA RAPSODIJA Razbio je branitelja naslova za polufinale
VIDEO: SJAJAN START

DALIĆEVA RAPSODIJA Razbio je branitelja naslova za polufinale

UAE - BAHREIN 3-0 Dalić fantastično krenuo s Emiratima: nakon Jemena pao i Talajićev Bahrein 3-0, Emirati su već u polufinalu Zaljevskog kupa

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026