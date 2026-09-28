Martinović i Cindrić u finalu Svjetskog klupskog prvenstva

Drugi put u deset dana rukometaši Veszprema pobijedili su Füchse Berlin. Nakon derbija u Berlinu u Ligi prvaka, mađarski prvak pobijedio je Nijemce i u derbiju skupine Svjetskoga klupskog prvenstva u Kairu (34-33) te potvrdio plasman u finale utakmicu prije završetka grupne faze.

Füchse je imao i pet razlike u prvom poluvremenu, vodio je gotovo 55 minuta utakmice, vodio je i 32-30 u završne četiri minute, ali Veszpremu je pripala neizvjesna završnica. Gol odluke u zadnjim sekundama zabio je Nedim Remili. Ivan Martinović bio je drugi najbolji strijelac Veszprema s pet golova, Luka Cindrić postigao je dva.

Dakle, imat ćemo dva rukometaša u finalu klupskog SP-a, i to drugu zaredom jer i prošle je sezone Veszprem igrao finale. Tad je izgubio od Barcelone golom razlike, ali sad će imati priliku za uzvrat jer je i Barcelona, također kolo prije kraja, potvrdila prvo mjesto pobijedivši egipatski Zamalek u derbiju skupine 39-29. Veszprem još mora odraditi utakmicu protiv kuvajtskog Burgana a Barcelona protiv marokanske Montade.

Finale je 1. listopada. Barcelona, inače, ima šest naslova svjetskoga klupskog prvaka, Veszprem jedan. 