KAPETAN O KAPETANU

Martinović: Kad me Duvnjak pozvao na piće, bio sam u šoku

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Malmö: EHF Europsko rukometno prvenstvo 2026., Hrvatska - Nizozemska | Foto: Petter Arvidson/PIXSELL

Mislim si, pa gdje ću ja s njim na piće, a danas sam kapetan reprezentacije, Dule mi je prijatelj i bio mi je na svadbi. Da sam to rekao malom Ivanu, ne bi mi vjerovao, rekao je Martinović u podcastu

Ivan Martinović, jedan od najvećih rukometnih ljubimaca nacije, gostovao je u drugoj epizodi podcasta Karijera u retrovizoru. Radi se o jedinom hrvatskom sportskom podcastu koji se odvija za vrijeme vožnje u automobilu, a tijekom razgovora, kapetan rukometne reprezentacije otkrio je pregršt anegdota iz svlačionice, te usput podijelio brojne savjete mladima.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Ispričao je svoj nevjerojatan odnos sa svojim idolom Domagojem Duvnjakom, od kojega je i preuzeo kapetansku traku. 
Još se 2010. godine, kao 12-godišnjak, fotografirao s legendarnim Duletom, a onda je na svom prvom okupljanju s reprezentacijom baš s njim završio u sobi kao cimer.

- Nisam mogao vjerovati! Sjedim i šutim u sobi, a veliki Dule me zove na piće poslije treninga. Ja rekao: "Ma hvala, ali ne treba, ostat ću ja u sobi". Mislim si, pa gdje ću ja s njim na piće, a danas sam kapetan reprezentacije, Dule mi je prijatelj i bio mi je na svadbi. Da sam to rekao malom Ivanu, da će mu to život donijeti, ne bi mi vjerovao - kroz smijeh je pričao Martinović.

Zagreb: Slavlje rukometaša Hrvatske nakon pobjede nad Mađarskom i prolaska u polufinale Svjetskog prvenstva
Zagreb: Slavlje rukometaša Hrvatske nakon pobjede nad Mađarskom i prolaska u polufinale Svjetskog prvenstva | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Otkrio je kako još i danas zna pogledati snimke dočeka u Zagrebu u siječnju 2025. i 2026. godine:

- Bile su to nevjerojatne scene! Svi pjevaju, baklje gore, naše zastave posvuda. Jel’ mi vjeruješ da i danas kad mi je dosadno, upalim YouTube i uživam u dočecima - povjerio se uredniku i voditelju podcasta Milanu Stjelji.

Martinović je otkrio brojne zanimljive detalje vezane uz izbornika Dagura Sigurdssona i suigrače, ali također s javnosti podijelio neke od najtežih trenutaka u karijeri. Kao npr. kako je izdržao pritisak okoline u Austriji kada je odabrao igrati za Hrvatsku, a ne za Austriju kao njegovi brat i sestra.

Prisjetio se i teške ozljede zbog koje je propustio Europsko prvenstvo 2020. godine:

- Odradili smo mjesec dana priprema i na zadnjem treningu, u doslovno posljednjih 10 minuta mi pukne kost u nozi! I to baš na moj rođendan! Svijet mi se srušio! Zamisli, svi mi čestitaju rođendan i to što ću ići s Hrvatskom na veliko natjecanje, a ja u totalnoj komi! Taj period mi je bio baš jako težak, posebno jer se prvenstvo igralo u "mojoj" Austriji - otvoreno je progovorio Martinović.

