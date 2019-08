Mat u 2 poteza: Magični Olmov dodir za kapetana Ademija...

Od 16. minute Dinamo je poveo na Groupama Areni. Mađarima je hladan tuš priredio Arijan Ademi, Dinamov kapetan koji je postigao toliko važan i željeni gol u Budimpešti.

Opet je veliku ulogu imao Dani Olmo, sjajni Španjolac dao je kapetanu loptu s očima, a on to odlično utrčavši između obrambenih linija jednostavno morao iskoristiti. I jest, bolje gotovo od mnogih igrača kojima je to primarna zadaća.

Foto: Slavko Midzor/PIXSELL Ovo je rezultat koji trenutno dalje u play-off Lige prvaka vodi Zagrepčane i to protiv Rosenborga koji je i kod kuće s 3-1 (ukupnih 6-2) izbacio Maribor.

Inače, Ferencvaroš je na početku imao dvije prilike preko Nguena, ali nakon toga je Dinamo počeo dominirati. Mađare je, dakako, šokirao rani gol, a upravo je to trebalo hrvatskom prvaku koji u završnici poluvremena skoro primio gol kada je Siger bio u dobroj prilici.

Nismo u mogućnosti objaviti vezani videozapis zbog ograničenja vezanih uz prava emitiranja na internetu. Video možete pogledati OVDJE