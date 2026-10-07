Matanović: Osjećam se krivo... Sučić: Španjolci su se napatili! Ovo nam je vodič za budućnost

Odlična utakmica 'vatrenih' na Poljudu, ali 'furija' je slavila. Od 17. minute smo poveli preko Perišića, ali Merino je u 61. minuti izjednačio; Perišić je pocrvenio u 80. minuti, a onda je u 89. Merino opet zabio za pobjedu Španjolaca. Susret su nakon utakmice prokomentirali Petar Sučić i Igor Matanović.

Prvi je s novinarima popričao Sučić.

Komentar na utakmicu?

- Puno bolja igra i puno bolja reakcija u odnosu na prošlu utakmicu. Borili smo se na terenu, ali njihova kvaliteta je izašla na vidjelo. Opet su nas na kraju utakmice stisnuli što je i razumljivo nakon crvenog kartona. Protiv takve momčadi je jako teško parirati, a i na kraju susreta smo primili sjajan gol. Imali smo šansu da u ranijem stadiju utakmice odvedemo utakmicu na 2-0, ali nismo uspjeli. Teško je, sad smo nanizali tri poraza u nizu. Moramo smoći snage da se skupimo i rekuperiramo i ako to itko može, to smo mi.

Je li ovaj susret barem malo izbrisao gorak okus s dvije prethodne utakmice?

- Trebamo o svemu uvijek pričati realno i nitko se ne treba skrivati. Engleska je bila prava katastrofa i ne želim se ni vraćati na to. Ovo je put kakvim se trebamo voditi i ne smijemo zaboraviti da smo danas igrali protiv svjetskih i europskih prvaka. Puno su se napatili protiv nas, pokazali smo im gdje su došli. Žao mi je zbog prilika da odemo na 2-0, možda bi onda uspjeli pobijediti. Osim tih golova nam nisu puno toga stvorili. Ovaj nam je susret vodič za dalje.

Split: Susret Hrvatske i Španjolske u Ligi nacija | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Kako je vama raditi s novim izbornikom?

- Normalno je da će se nakon onakve utakmice dogoditi takva situacija, da će kružiti razne priče. Volio bih vidjeti nekoga tko dođe ovdje i ne želi dati sve za reprezentaciju bez obzira je l' on na čelu ili netko treći. On je na čelu, ali prije svega mi se svi borimo za sebe, za našu obitelj i kad se igra za reprezentaciju, mora se dati još 500 posto više. Trkom i borbenošću jer su Španjolci kvalitetniji od nas definitivno.

Što se dogodilo u svlačionici u odnosu na Englesku?

- Engleska je bila nešto neshvatljivo. Bili smo nabrijani i spremni na njih, ali presjekao nas je rani gol. Prelagano smo dobili golove i nismo se nikako mogli 'iščupati'. Kad pokažemo gard i agresivnost, pa i Španjolci su onda pogriješili i dali nam čiste šanse. Protiv Engleza smo jednostavno ušli u njihovu mašineriju i teško je to objasniti ljudima koji nisu u nogometu. Nismo imali opravdanja i alibi, ali jednostavno nismo ih mi podcijenili i jednostavno je tako bilo.

Kako vam se svidio stadion i atmosfera na Poljudu?

- Sve je bilo sjajno, ali moram pohvaliti djecu u Rijeci, bili su super i bilo mi je žao jer im nismo bili pravi primjer. Svi oni žele biti na našem mjestu, a nismo im pokazali kako se ponašati i igrati. Danas smo pokazali drugo lice i atmosfera je bila fenomenalna. Uvijek je kad igramo na Poljudu odlična atmosfera, osjetimo uvijek poguranac s tribina. Dali su nam agresivnost i vjetar u leđa, ali nije bilo dovoljno.

Split: Susret Hrvatske i Španjolske u Ligi nacija | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Još dvije utakmice u Ligi nacija?

- Da, a sad je ritam nemoguć. Vraćamo se u klubove, kreće liga, kupovi i Liga prvaka. Nemamo puno vremena razmišljati o reprezentaciji, nadamo se da će to napraviti stručni stožer. Tako će nam na idućem okupljanju u par dana pokazati sve što treba popraviti. Teško je nakon ovih poraza, ali svi jedva čekamo još prilika da se iskupimo.

Iščekujete li derbi Hajduka i Dinama? Hoćete li ga gledati?

- Nadam se da će Dinamo pobijediti i da će biti zanimljiva utakmica. Taman ću moći gledati derbi, pa imam svoju utakmicu. Naravno da ću navijati za Dinamo.

Split: Susret Hrvatske i Španjolske u Ligi nacija | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Jeste li zadovoljni s minutažom u Interu?

- Gledajte to su sad neke stvari koje bih ostavio za drugi put. Za reprezentaciju smo sve rekli, a u klubu ću se boriti i dati sve od sebe, pa ćemo vidjeti što će biti kroz 2-3 mjeseca.

Nakon Sučića, pred kamere je stao Igor Matanović.

Što kazati nakon utakmice?

- Jako mi je žao što nisam zabio šansu za 2-0 i jako se loše osjećam zbog toga. Osjećam se kao da sam ja kriv za ovu situaciju. Pokazali smo drugo lice nakon Engleske, pokazali smo srčanost i ponosni smo na to, ali meni je jako žao što sam promašio tu priliku i što smo puno više zaslužili.

Koje su pozitivne stvari iz susreta po vama?

- Puno smo međusobno pričali. Imali smo dosta sastanaka i morali smo puno pričati o svemu. Puno je bilo loših stvari i puno toga smo imali za ispričati. Pokazali smo danas da Hrvatska nije klub, već jedno posebno mjesto i velika je čast nositi ovaj dres. Svatko tko je danas igrao je to pokazao.

Split: Susret Hrvatske i Španjolske u Ligi nacija | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Kako komentirate isključenje Perišića?

- Emocije su bile istančane na današnjoj utakmici. Sudac je sve 50-50 duele sudio njima u korist. To je nogomet i na kraju moramo na sebe gledati. Gledam na sebe i svoju šansu koju sam morao realizirati. Da sam to zabio za 2-0, mislim da bi onda i pobijedili.

Što je izbornik rekao nakon susreta?

- Da je ponosan na nas. Pokazali smo drugo lice i to od nas očekuje na svakom idućem dvoboju. Želi da idući put kad igramo za Hrvatsku da damo još više od sebe.

Split: Susret Hrvatske i Španjolske u Ligi nacija | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Kako ste vi 'kliknuli' s njime?

- Od svakoga ima podršku u reprezentaciji. Dobar je čovjek i dobar izbornik i trener, ali prvo je dobar čovjek prije svega što je po meni najvažnije. Po tome će dobiti igrače da idu za njime i da prate njegove ideje. To je uspio postići danas i tako moramo nastaviti u budućnosti. Ovakvim pristupom možemo velike stvari napraviti.