Mate Pavić opet dominirao! Sad je u četvrtfinalu Wimbledona

Hrvatski tenisač Mate Pavić se s Mađaricom Fanny Stollar plasirao u četvrtfinale mješovitih parova u Wimbledonu, oni su u susretu 2. kola nadigrali Amerikanca Evana Kinga i Kanađanku Gabrielu Dabrowski sa 4-6, 7-5, 6-3.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... VIDEO Čilić za 24sata o planovima za budućnost, Prižmiću...: Vidjet ću na kraju sezone što dalje... | Video: 24sata/pixsell

Pavić i Stollar će u četvrtfinalu igrati protiv Britanca Neala Skupskog i Amerikanke Desirae Krawczyk.

Ranije u nedjelju je hrvatska tenisačica Darija Jurak Schreiber s Argentincem Andresom Moltenijem okončala svoj nastup u Wimbledonu, uvjerljivi su protiv njih bili drugi nositelji Latvijka Jelena Ostapenko i Salvadorac Marcelo Arevalo sa 6-2, 6-2.