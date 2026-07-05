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U MJEŠOVITIM PAROVIMA

Mate Pavić opet dominirao! Sad je u četvrtfinalu Wimbledona

Piše HINA,
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Mate Pavić opet dominirao! Sad je u četvrtfinalu Wimbledona
Foto: Antonio Bronic/REUTERS
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Pavić i Stollar su u Wimbledonu preokretom došli do četvrtfinala mješovitih parova! Nakon dramatičnog meča srušili Kinga i Dabrowski, a sad ih čekaju Skupski i Krawczyk

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Hrvatski tenisač Mate Pavić se s Mađaricom Fanny Stollar plasirao u četvrtfinale mješovitih parova u Wimbledonu, oni su u susretu 2. kola nadigrali Amerikanca Evana Kinga i Kanađanku Gabrielu Dabrowski sa 4-6, 7-5, 6-3.

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Pavić i Stollar će u četvrtfinalu igrati protiv Britanca Neala Skupskog i Amerikanke Desirae Krawczyk.

Ranije u nedjelju je hrvatska tenisačica Darija Jurak Schreiber s Argentincem Andresom Moltenijem okončala svoj nastup u Wimbledonu, uvjerljivi su protiv njih bili drugi nositelji Latvijka Jelena Ostapenko i Salvadorac Marcelo Arevalo sa 6-2, 6-2.

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