Pavić i Stollar su u Wimbledonu preokretom došli do četvrtfinala mješovitih parova! Nakon dramatičnog meča srušili Kinga i Dabrowski, a sad ih čekaju Skupski i Krawczyk
U MJEŠOVITIM PAROVIMA
Mate Pavić opet dominirao! Sad je u četvrtfinalu Wimbledona
Čitanje članka: < 1 min
Hrvatski tenisač Mate Pavić se s Mađaricom Fanny Stollar plasirao u četvrtfinale mješovitih parova u Wimbledonu, oni su u susretu 2. kola nadigrali Amerikanca Evana Kinga i Kanađanku Gabrielu Dabrowski sa 4-6, 7-5, 6-3.
POGLEDAJTE VIDEO:
Pokretanje videa...
Pavić i Stollar će u četvrtfinalu igrati protiv Britanca Neala Skupskog i Amerikanke Desirae Krawczyk.
Ranije u nedjelju je hrvatska tenisačica Darija Jurak Schreiber s Argentincem Andresom Moltenijem okončala svoj nastup u Wimbledonu, uvjerljivi su protiv njih bili drugi nositelji Latvijka Jelena Ostapenko i Salvadorac Marcelo Arevalo sa 6-2, 6-2.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku