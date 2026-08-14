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FINALE MUŠKIH PAROVA

Mate Pavić ostao bez naslova u parovima u Montrealu: Za dvije godine ćemo valjda osvojiti...

Piše HINA,
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Mate Pavić ostao bez naslova u parovima u Montrealu: Za dvije godine ćemo valjda osvojiti...
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Foto: MARKO DJURICA/REUTERS
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Mate Pavić i Marcelo Arevalo su po 15. put bili u finalu na ATP Touru, ali su ostali na osam zajedničkih naslova, od čega ih je četiri na turnirima Masters 1000 serije

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Brazilski tenisači Orlando Luz i Rafael Matos pobjednici su kanadskog ATP Masters 1000 turnira u Montrealu u konkurenciji parova, a u finalu su pobijedili hrvatsko-salvadorski duo, Matu Pavića i Marcela Arevala, s 5-7, 6-4, 10-6.  

Za Luza i Matosa je to bilo prvo finale na turniru Masters 1000 serije, a ovo im je četvrti zajednički naslov te treći u ovoj sezoni u kojoj su osvojili trofeje u Buenos Airesu i Santiagu. U Montrealu su prvi put kao par igrali finale na tvrdoj podlozi.

Tennis: National Bank Open
Foto: Eric Bolte

Mate Pavić i Marcelo Arevalo su po 15. put bili u finalu na ATP Touru, ali su ostali na osam zajedničkih naslova, od čega ih je četiri na turnirima Masters 1000 serije.

Nakon što su osvojili prvi set finala, činilo se da sigurno kroče prema drugom trofeju u ovoj sezoni, jer su do tada osvojili sve setove koje su odigrali u Montrealu. No, brazilski par je bolje zaigrao u nastavku meča, a pogotovo u odlučujućem 'tie-breaku' u kojem nisu ni u jednom trenutku dopustili Paviću i Arevalu da im se ozbiljnije približe nakon što su poveli 5-1.

Wimbledon
Foto: MARKO DJURICA/REUTERS

Mate Pavić je po 80. put igrao u finalu na ATP Touru i ostao na 43 naslova. Po drugi put je poražen u finalu kanadskog Mastersa, koji mu još uvijek nedostaje u kolekciji, uz trofeje s Mastersa u Parizu i Madridu.

"Prije dvije godine smo ovdje došli do polufinala, sad smo bili u finalu, onda ćemo za dvije godine valjda osvojiti", rekao je Mate Pavić u govoru nakon meča u kojem je čestitao suparnicima na zasluženoj pobjedi.

"Vjerujem da vam je ovo najveći naslov u karijeri. Uživajte u njemu", poručio je hrvatski reprezentativac Brazilcima.

ATP 1000 Montreal, parovi - finale

Orlando Luz / Rafael Matos (Bra) - Marcelo Arevalo / Mate Pavić (Sal-Hrv/3) 5-7, 6-4, 10-6

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