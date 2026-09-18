Matej Dodig i Zverev otvaraju Davis Cup: Evo kada su mečevi

U Halleu je petak održano izvlačenje parova za susret tenisača Njemačke i Hrvatske u Davis Cupu.

U subotu u 14 sati na igralište će drugi tenisač svijeta i pobjednik nedavnog US Opena Aleksander Zverev i Matej Dodig, a nakon njih Daniel Altmaier i Dino Prižmić. U meču parova u nedjelju od 12 sati igrat će Kevin Krawietz i Tim Putz protiv Nikole Mektića i Mate Pavića. Nakon toga slijede mečevi Zverev - Prižmić i Altmaier - Dodig.

Podsjetimo, ovog vikenda hrvatsku tenisku reprezentaciju čeka dvoboj s Njemačkom u Davis Cupu. Jedan od najjačih njemačkih aduta Aleksander Zverev bio je pod upitnikom nakon što je prošlog vikenda osvojio drugi Grand Slam na US Openu. Naime, gotovo svi iz njegovog tima protivili su se nastupu, ali na kraju je odlučeno da će Zverev biti spreman za okršaj s Hrvatskom.

Foto: GEOFF BURKE

- Ushićeni smo zbog toga što će Alexander doći na naš domaći susret u Halleu, unatoč fizičkoj potrošenosti nakon iznimne sezone na Grand Slam turnirima i njegovog trijumfa na US Openu, izjavio je u utorak kasno navečer izbornik njemačke reprezentacije Michael Kohlmann.

- To je snažan poticaj za našu momčad i za njemačke ljubitelje tenisa, dodao je njemački izbornik koji je Zvereva uključio u originalnu nominaciju momčadi, ali je već tom prilikom rekao da će njegov nastup ovisiti o tome koliko će daleko dogurati na US Openu.