Matej Mandić: Oni ginu, a ljudi to ne vide. I takvih je jako puno

Hrvatska je u ključnoj utakmici pobijedila Sloveniju 29-25 i tako došla na korak do plasmana u polufinale Europskog prvenstva. Najbolji igrač Hrvatske bio je Tin Lučin sa sedam pogodaka, dok je igračem utakmice prema EHF-u proglašen Matej Mandić, koji je reprezentaciju održavao u prednosti obranama u prvom dijelu.

- Odigrali smo sjajno i zasluženo pobijedili. Znali smo što nosi ova utakmica. Prva meč-lopta je riješena i sada sutra idemo to potvrditi - rekao je Mandić i dodao:

- Dečki u obrani rade sjajan posao tijekom cijelog prvenstva. Šušnja, Mamić, David Mandić. Igraju fenomenalno, bore se za svaku loptu i za mene oni svaku utakmicu doslovno izginu. Ljudi koji ne razumiju rukomet to ne vide, a takvih je jako puno. Htio bih se zahvaliti dragom Bogu na svemu. Iza mene je bilo teško razdoblje, hvala mojoj obitelji, sestrama i predivnoj curi što su uz mene.

Vidjelo se koliko velik motiv imate.

- Bog sve vidi, sve zna. Uvijek dajem sve od sebe za ove dečke. Idemo dalje, sutra je nova utakmica. Ovo ćemo prekrižiti, sretan sam što smo pobijedili. Slijede Mađari koji će nam pokušati pomrsiti planove.

Kakve Mađare očekujete?

- Pretpostavljam da će doći maksimalno nabrijani i pokušati nam poremetiti planove, pogotovo zbog utakmice od prošle godine u kojoj smo ih pobijedili. Imamo dvije utakmice u 24 sata i malo vremena za regeneraciju.

Srna, kakvo je stanje s ozljedom?

- Velik je ratnik i igra fenomenalno. Ide glavom na svaku loptu, troši se nenormalno. Jako mi ga je žao. Ima problem s ložama i molim se da nije ništa ozbiljno - zaključio je Mandić za RTL.

Prezimenjak David također je podijelio dojmove.

- Nema izdvajanja, svi smo zaslužni za ovu pobjedu. Danas je važno prezivati se Mandić. Šalu na stranu, sutra nam je finale. Moramo se dobro pripremiti.

Manje od 24 sata do utakmice, koliko je teško pripremiti se?

- Naravno da je teško. Oni danas igraju u 20.30 i sigurno će biti umorni. Sutra je finale za nas. Moramo odigrati još jednu dobru utakmicu, da nas nose golmani i da u obrani budemo kao danas. Onda neće biti problema.

Ostaje još samo jedna prepreka do polufinala?

- Pomogli su nam Švicarci tim remijem, podigli su nam samopouzdanje i rezultat toga je pobjeda protiv Slovenije.

Koliko ste zadovoljni timskim radom?

- Dižemo se iz utakmice u utakmicu, to je i bio plan. Sada slijedi regeneracija, sutra je finale. Srna je izašao s terena i nadam se da nije ništa strašno - zaključio je David Mandić.