Mateo Lisica vraća se već protiv Genka? Prilici se nada i adut koji nije igrao od ožujka 2025.

Piše Mato Galić,
Čitanje članka: 2 min
Mateo Lisica vraća se već protiv Genka? Prilici se nada i adut koji nije igrao od ožujka 2025.
Varaždin: Dinamo i Varaždin susreli se u 5. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/Pixsell

Treninzi će pokazati u kakvom je stanju nakon mononukleoze. Prilici se nada i Cordoba, koji nije igrao gotovo godinu dana

Dinamo sutra od 15 sati u 22. kolu HNL-a dočekuje Istru, a igračima će teško biti ne skrenuti misli prema utakmici s Genkom u četvrtak. Podsjetimo, "modri" u prvoj utakmici play-offa za osminu finala EL-a dočekuju Belgijce, a uzvrat je tjedan dana poslije.

