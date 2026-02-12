Treninzi će pokazati u kakvom je stanju nakon mononukleoze. Prilici se nada i Cordoba, koji nije igrao gotovo godinu dana
BAKRAR PAO U FORMI PLUS+
Mateo Lisica vraća se već protiv Genka? Prilici se nada i adut koji nije igrao od ožujka 2025.
Čitanje članka: 2 min
Dinamo sutra od 15 sati u 22. kolu HNL-a dočekuje Istru, a igračima će teško biti ne skrenuti misli prema utakmici s Genkom u četvrtak. Podsjetimo, "modri" u prvoj utakmici play-offa za osminu finala EL-a dočekuju Belgijce, a uzvrat je tjedan dana poslije.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku