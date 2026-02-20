Obavijesti

ŠTO KAŽE ŠEF HOO-a

Mateša: Rezultati na ZOI-ju su realan odraz naših mogućnosti

Piše Josip Tolić,
Čitanje članka: 7 min
Zadar: Europsko ekipno prvenstvo u stolnom tenisu, Hrvatska - Njemačka | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Hrvatski sportaši na ZOI nisu briljirali, ali to nije iznenađenje. Dug medaljaški post od Sočija 2014., ali vjerujemo u budućnost. Olimpijski duh pati zbog razdvojenosti lokacija

Predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša ocijenio je u razgovoru za HRT kako nastupi hrvatskih sportaša na Zimskim olimpijskim igrama nisu donijeli previše razloga za zadovoljstvo, ali predstavljaju realnu sliku trenutačnih mogućnosti hrvatskog zimskog sporta.

Mateša je istaknuo kako rezultati hrvatskih predstavnika nisu iznenađenje s obzirom na uvjete u kojima treniraju.

- Naše brzoklizačice treniraju u Nizozemskoj, nemamo stazu za brzo klizanje. Biatlonci su najčešće na Pokljuki jer nemamo odgovarajuću biatlonsku stazu. Nordijci se snalaze kako znaju. Ostaje nam alpsko skijanje, od kojeg smo očekivali više, ali rezultati su odraz sezone u Svjetskom kupu - rekao je Mateša.

Dodao je kako se "sigurno moglo više", ali vjeruje da će se nove prilike pojaviti.

Milano Cortina 2026 Winter Olympics, Opening Ceremony, San Siro Stadium, Milan, Italy - 06 Feb 2026 Opening Ceremony Opening Ceremony
106
Foto: Henk Jan Dijks/MTB-Photo / Shutterstock Editorial / Profimedia

Dug post bez medalje

Hrvatska posljednju zimsku olimpijsku medalju ima još iz Sočija 2014., kada je Ivica Kostelić osvojio srebro u superkombinaciji. Mateša priznaje da je riječ o dugom razdoblju bez odličja.

- Nažalost, veliki post. Nakon Malog kristalnog globusa mislili smo da je opet naš red. Nije se dogodilo, ali dogodit će se u budućnosti. Za malu zemlju bez ozbiljne infrastrukture već je velika stvar da uopće govorimo o prilikama za medalje - poručio je.

Govoreći o trenucima koji su obilježili Igre, Mateša je posebno izdvojio pad Lindsey Vonn, koji je, kako kaže, "sve potresao i fokus prebacio s rezultata na ljudsku stranu sporta". Pohvalio je i nastupe Federice Brignone te Johannesa Klaeba. Igre održane na više lokacija donijele su, prema Mateši, i prednosti i nedostatke.

JEZIVI TRENUTAK FOTO Novi stravičan pad na Olimpijskim igrama! Jednu od najboljih iznijeli su na nosilima
FOTO Novi stravičan pad na Olimpijskim igrama! Jednu od najboljih iznijeli su na nosilima

- Talijani su organizacijski sve odradili odlično, naši sportaši i tehničke ekipe bili su zadovoljni. No policentrične igre uvijek nose problem, gubi se olimpijski duh jednog sela. Sportaši su bili razdvojeni na pet lokacija i mnogi se nikada nisu ni vidjeli - objasnio je.

Posebno je istaknuo i zahtjevne cestovne veze, poput šest sati vožnje od Cortine do Bormija.

- Koncept je jeftiniji jer koristi postojeću infrastrukturu, ali je na uštrb klasičnih olimpijskih vrijednosti koje proizlaze iz druženja sportaša - zaključio je predsjednik HOO-a.

