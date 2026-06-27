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Matjaž Kek startao pobjedom u Rijeci. Pogodili Dantas i Majstor

Piše 24sata,
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Matjaž Kek startao pobjedom u Rijeci. Pogodili Dantas i Majstor
Rijeka: Matjaž Kek predstavljen kao novi trener HNK Rijeke | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Rijeka otvorila pripreme pobjedom 2:1 nad Bravom! Dantas i Majstorović pogađali, Slovenci zaprijetili iz penala, a bijeli pokazali dobar ritam

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Nogometaši Rijeke otvorili su pripremni ciklus u Kranjskoj Gori pobjedom protiv slovenskog Brava 2-1 u susretu koji je donio dobar ritam, čvrst tempo i niz obećavajućih akcija bijelih. Rijeka je povela u 28. minuti nakon sjajne akcije Oreča i Adjeija. Brzonogi napadač Rijeke okrenuo se oko M’Madija, koji ga ruši u trenutku kada se otvarao put prema golu. Dantas preuzima odgovornost i sigurno pogađa s bijele točke za 1-0.

Sedam minuta kasnije novi gol. Dantas je iz kornera pronašao Majstorovića, čiji udarac glavom pogađa Simoniča, a odbijena lopta vraća se na nogu braniča Rijeke koji precizno šalje u mrežu za 2-0. Drugo poluvrijeme počelo je ekspresnim povratkom Brava. Gašper je pao nakon kontakta s Majstorovićem, sudac Jerić pokazao je na bijelu točku, a Nuhanović bio siguran za konačnih 2-1.

Rijeka će u utorak, 30. lipnja, odigrati novu pripremnu utakmicu protiv Brinja Grosuplja, što će biti nova prilika za dodatno uigravanje i provjeru širine kadra.

Rijeka - Bravo 2:1

Pripremna utakmica: Rijeka – Bravo 2:1 (2:0). SC Ruteč. Sudac: Anže Jerić.

Strijelci: 1:0 Dantas (28′-11m), 2:0 Majstorović (35′), 2:1 Nuhanović (46′-11m).

RIJEKA: Todorović, Majstorović, Devetak, Oreč, Pavić, Rukavina, Dantas, Barco, Vignato, Adu Adjei, Ćubelić. Još su igrali: Husić, Puljić, Lasickas, Gojak, Legbo, Bodetić, Jurić, Cletus, Grulović, Kitin.

BRAVO: Matičić, Gašper, Štravs, M’Madi, Stojanoski, Nzuzi, Nuhanovič, Simonič, Stankovič, Omoregie, Kopatin. Još su igrali: Fogec, Mlekuž, Brunnhofer, Božić, Ostrc, Kostič, Villiams, Pečar, Inyere.

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