Matković nastavlja s odličnim igrama, Knicksi dobili Rocketse u drami, a Kingsi izgubili 16. put

New Orleans Pelicansi Karla Matkovića su sinoć kod kuće sa 126-111 nadigrali Philadelphia 76erse, a hrvatski je košarkaš u nešto više od 18 minuta na terenu ubacio 12 koševa. Nastup Matkovića možete vidjeti klikom OVDJE.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:35 Dončićevi limeni ljubimci: Džip za apokalipsu, Porsche za svaku prigodu, ima i Zastavu | Video: 24sata Video

Jordan Poole postigao je 23 poena i predvodio sedam igrača Pelicansa s dvoznamenkastim učinkom. Zion Williamson dodao je 21 poen, osam asistencija, šest skokova i tri ukradene lopte za New Orleans, a Saddiq Bey je ubacio 20 koševa. Matković je do učinka od 12 koševa došao uz stopostotni šut. Gađao je tri od tri iz igre od čega su bile dvije trice i pogodio je sva četiri slobodna bacanja. Tomu je dodao tri skoka i dvije blokade. Pelicansi imaju omjer pobjeda i poraza 16-42 i zauzimaju 14. mjesto u Zapadnoj konferenciji,

Tyrese Maxey predvodio je Sixerse s 27 poena, sedam asistencija i pet ukradenih lopti. Kelly Oubre Jr. dodao je 25 poena za Philadelphiju, koja je izgubila osam od posljednjih devet utakmica bez ozlijeđenog Joela Embiida. Philadelphia je osma na Istoku s omjerom 30-26.

Foto: Stephen Lew

Napeto je bilo u Phoenixu gdje su domaći Sunsi nakon dva produžetka sa 113-110 pobijedili Orlando Magic zahvaljujući Jalenu Greenu koji je zabio pobjedničku tricu u posljednjoj sekundi susreta. Grayson Allen je bio najbolji strijelac pobjedničke momčadi s 27 koševa, a Collin Gillespie je dodao 19 poena za Sunse, koji su bili bez ozlijeđenog Devona Bookera. Desmond Bane je postigao 34 poena prije nego što je dobio pet osobnih pogrešaka u produžetku, Paolo Banchero je postigao 26, a Carter 15 poena za Magic. Phoenix s omjerom 33-24 zauzima sedmo mjesto u Zapadnoj konferenciji, a Orlando je osmi u Istočnoj konferenciji s omjerom 29-26.

Foto: Mark J. Rebilas

New York Knicksi su, nakon što su nadoknadili zaostatak od 18 koševa u zadnjoj četvrtini, sa 108-106 bili bolji od gostujućih Houston Rocketsa. Jalen Brunson je pogodio šut za izjednačenje 29,5 sekundi prije kraja utakmice za York i utakmicu završio s 20 ubačaja. Najbolji strijelac Knicksa bio je Karl Town Anthony s 25 koševa, dok je Anunoby dodao također 20 koševa. Rocketsi su u drugoj četvrtini zaostajali čak 13 poena prije nego što su u sljedećih 24 minute nadmašili Knickse 72-41 i poveli 93-75 polaganjem Doriana Finney-Smitha nešto manje od 11 minuta prije kraja. No, Knicksi su do kraja utakmice nadigrali Rocketse 33-13, ograničivši Houston na četiri od 15 šuteva i prisiljavajući ih na devet izgubljenih lopti. Dok su Knicksi vodili s dva poena, Rocketsi su faulirali OG Anunobyja, koji je pogodio dva slobodna bacanja 5,4 sekunde prije kraja, a onda je Kevin Durant pogodio tricu i smanjio zaostatak gostiju na 107-106 2,4 sekunde prije kraja. Landry Shamet je pogodio dva slobodna bacanja, a Durant je promašio loptu s pola terena uz zvuk sirene. Durant je predvodio Rocketse u porazu s 30 pogodaka.

Foto: Wendell Cruz

Miami Heat je na svom terenu sa 136-120 nadigrao Memphis Grizzliese kojima je to 11. poraz na zadnjih 14 utakmica. Andrew Wiggins je postigao 28 poena, a Norman Powell 25 za Miami koji je sedmi u Istočnoj konferenciji s omjerom pobjeda i poraza 37-21. Kod Memphisa, koji je 11. na Zapadu s omjerom 21-34, najbolji je bio GG Jackson s 28 poena, dok je Jaylen Wells dodao 25 poena.

Foto: Jim Rassol

Detroit Pistonsi su u gostima sa 126-110 slavili protiv Chicago Bullsa, a do pobjede ih je predvodio Jalen Duren s 26 poena i 13 skokova. Cade Cunningham i Tobias Harris postigli su po 18 poena za Detroit koji je prisilio Bullse na 23 izgubljene lopte. Duncan Robinson je ubacio 17 koševa, a Paul Reed 15 za Detroit. Josh Giddey iz Bullsa postigao je najviše poena na utakmici, 27 poena, a pet trica, koliko je bio i Robinson, također je postigao najviše poena na utakmici. Matas Buzelis, Isaac Okoro i Jalen Smith postigli su po 15 poena za Chicago kojima je ovo osmi poraz zaredom.

Foto: David Banks

San Antonio Spursi su sa 139-122 bili bolji od Sacramento Kingsa, a Victor Wembanyama je u pobjedi domaće momčadi sudjelovao s 28 poena, 15 skokova, šest asistencija i četiri blokade. Spursi su vodili s osam poena razlike na poluvremenu i 11 nakon tri četvrtine prije nego što su uvjerljivo pobijedili Sacramento i ostvarili svoju osmu uzastopnu pobjedu. Stephon Castle, Keldon Johnson i De'Aaron Fox dodali su po 18 poena za Spurse. Keegan Murray i DeMar DeRozan postigli su po 20 poena za Kingse, koji su izgubili 16. utakmicu zaredom i time se pripisali rekordu franšize po broju uzastopnih poraza. Malik Monk je imao 19 poena, Maxime Raynaud je završio utakmicu sa 16 poena i 12 skokova za Sacramento. San Antonio je drugi na Zapadu i ima omjer 40-16.