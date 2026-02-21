Obavijesti

NBA NOĆ

Matković proveo najviše minuta do sad i bio bez greške. Jokić i Denver oborili još jedan rekord

Piše HINA,
Čitanje članka: 3 min
Foto: Stephen Lew

Odlična NBA noć je iza nas. Dončić je briljirao s 38 koševa, Jokić vodio Nuggetse do rekordne pobjede, Edwards zabio čak 40 poena za Minnesotu! LeBron i društvo pobijedili Clipperse, a Matković solidan

Admiral

Luka Dončić postigao je 38 koševa uz 11 asistencija, a Austin Reaves dodao je 29 poena dok su Lakersi koristili punu postavu zvijezda kako bi ostvarili pobjedu u gradskom derbiju nad Clippersima 125-122.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Dončićevi limeni ljubimci: Džip za apokalipsu, Porsche za svaku prigodu, ima i Zastavu 01:35
Dončićevi limeni ljubimci: Džip za apokalipsu, Porsche za svaku prigodu, ima i Zastavu | Video: 24sata Video

LeBron James dodao je 13 koševa uz 11 asistencija, a zvjezdani trio Lakersa igrao je zajedno tek 11. put ove sezone i četvrti put od sredine prosinca. Dončić se vratio nakon što je propustio četiri utakmice prije All-Star pauze zbog ozljede tetive koljena. Kawhi Leonard postigao je 31 poen, a Bennedict Mathurin 26 za Clipperse. Obojica su napustili teren u posljednjim minutama, Leonard je otišao zbog bolova u gležnju, a Mathurin zbog osobnih pogrešaka. 

NBA: Los Angeles Clippers at Los Angeles Lakers
Foto: Kirby Lee

Cam Thomas i Ryan Rollins postigli su po 27 koševa, a Kevin Porter Jr. dodao je 25, dovodeći gostujući Milwaukee do pobjede nad New Orleans Pelicansima. Zion Williamson iz Pelicansa postigao je 14 od svojih 32 poena u prvoj četvrtini, a Karlo Matković je imao 9 koševa, 7 skokova i 2 asista za 25 minuta igre. Najbolje trenutke Matkovićevog nastupa pogledajte OVDJE.

NBA: Milwaukee Bucks at New Orleans Pelicans
Foto: Stephen Lew

Nikola Jokić je u tri četvrtine postigao 32 koševa, devet skokova i sedam asistencija, a Denver Nuggetsi su u petak navečer ostvarili rekordnu pobjedu od 157-103 nad domaćinima Portland Trail Blazersima.

Tih 157 poena je najviše postignutih poena od strane neke NBA momčadi ove sezone, a to je šesti najveći broj poena u jednoj utakmici u povijesti Nuggetsa. Jamal Murray dodao je 25 poena, šest skokova i šest asistencija, a Nuggetsi su postavili rekord regularne sezone s razlikom od 54 poena u pobjedi. Denver je također postigao drugi najveći broj poena u poluvremenu (82) u povijesti franšize. Jrue Holiday postigao je 19 koševa za Trail Blazerse, koji su pretrpjeli šesti najgori poraz u povijesti kluba.

NBA: Denver Nuggets at Portland Trail Blazers
Foto: Jaime Valdez

Cavaliersi su u gostima svladali Charlotte s 118-113, uz 32 koša Donovana Mitchella i 26 Jarretta Allena, a Cleveland je produžio svoj najbolji niz pobjeda u sezoni na sedam utakmica. James Harden je odigrao snažno drugo poluvrijeme i završio s 18 koševa i osam asistencija, dok je Sam Merrill postigao 10 poena za Cavalierse, koji su pogodili 26 od 28 slobodnih šuteva i pobijedili 12. put u 13 utakmica. Allen je uhvatio 14 skokova i šutirao 11 od 15 iz igre. Rookie Kon Knueppel pogodio je sedam trica na putu do 33 poena za Hornetse, koji su pretrpjeli treći poraz u četiri utakmice. 

NBA: Cleveland Cavaliers at Charlotte Hornets
Foto: Jim Dedmon

Anthony Edwards postigao je 40 poena uz šut od 16 od 30, a Minnesota je izborila pobjedu nad Dallasom u Minneapolisu (122-111). Rudy Gobert je postigao 22 koševa i 17 skokova za Timberwolvese, koji su pobijedili u trećoj utakmici zaredom. Zvijezda Mavsa novak Cooper Flagg nije igrao zbog uganuća stopala. Olivier-Maxence Prosper je postigao 23 poena, a GG Jackson je dodao 20 dok je domaćin Memphis nadoknadio dvoznamenkasti zaostatak na poluvremenu, pobijedio Utah i prekinuo niz od četiri poraza.

NBA: Dallas Mavericks at Minnesota Timberwolves
Foto: Matt Blewett

Alondes Williams postigao je rekorde karijere s 25 poena i 10 skokova s ​​klupe, dok je Washington upisao pobjedu nad Indianom. Jay Huff je predvodio Pacerse s 22 poena, uz šut od 8 od 11, pogodivši pet trica. Ivica Zubac zbog ozljede gležnja bio je izvan sastava Indiane.

NBA: Indiana Pacers at Washington Wizards
Foto: Rafael Suanes

Jared McCain je postigao 21 poen s klupe, a Chet Holmgren je imao 15 koševa i sedam skokova te pomogao Oklahoma Cityju da pobijedi gostujući Brooklyn. Prvak Thunder je pobijedio treći put u četiri utakmice, dok su Netsi izgubili tri utakmice zaredom i šest od posljednjih osam. Oklahoma City je bio bez Shaija Gilgeous-Alexandera i Jalena Williamsa.

NBA: Brooklyn Nets at Oklahoma City Thunder
Foto: Alonzo Adams

