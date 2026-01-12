Matković savršen u kolapsu Pelicansa, desetkovani Denver šokirao Giannisa i Milwaukee

Dok su neki favoriti u NBA ligi opravdali svoj status, program u noći s nedjelje na ponedjeljak donio je niz uzbuđenja i nevjerojatnih preokreta. U Orlandu smo svjedočili novom raspadu New Orleans Pelicansa unatoč savršenoj partiji Karla Matkovića, dok su desetkovani Denver Nuggetsi, bez petorice ključnih igrača uključujući i Nikolu Jokića, ostvarili jednu od najvećih pobjeda sezone srušivši moćne Buckse.

Matkovićeva rola bez promašaja

U ranijem terminu, Orlando Magic je na svom parketu svladao New Orleans Pelicanse 128-118, a utakmica je ponudila još jedan bolan poraz za momčad iz Louisiane. Pelicansi su kontrolirali utakmicu tijekom tri četvrtine i činilo se da plove prema pobjedi kada su šest minuta prije kraja imali vodstvo 112-107. A onda, potpuni raspad. Do kraja susreta zabili su samo šest koševa, dok je Orlando ubacio u višu brzinu i serijom 21-6 preokrenuo utakmicu te stigao do uvjerljive pobjede.

Domaćine je predvodio Desmond Bane s 27 koševa, a sjajnu podršku imao je u Anthonyju Blacku (26 koševa, sedam asistencija) i Paolu Bancheru (23 koša, osam skokova, osam asistencija). Za Orlando je ova utakmica bila posebna i zbog povratka Moea Wagnera, koji je zaigrao nakon više od godinu dana pauze zbog teške ozljede koljena.

Kod Pelicansa, za koje je Zion Williamson zabio 22 koša, ponovno je odličnu rolu s klupe odigrao hrvatski košarkaš Karlo Matković. Za 18 i pol minuta na parketu upisao je 11 koševa uz savršen šut iz igre - 3/3 za dva poena, 1/1 za tricu te 2/2 s linije slobodnih bacanja. Svojoj statistici dodao je i asistenciju te dvije blokade, no ni njegova učinkovitost nije mogla spriječiti novi poraz.

Denver i bez Jokića pokazao šampionski karakter

Ući u utakmicu protiv Giannisa Antetokounmpa i Milwaukee Bucksa bez pet od osam najboljih strijelaca zvuči kao recept za katastrofu. Denver je bio bez Nikole Jokića (nagnječenje kosti lijevog koljena), Jamala Murraya (uganuće gležnja), Jonasa Valančiunasa i Christiana Brauna, no momčad Davida Adelmana pokazala je nevjerojatan karakter i slavila 108-104. S tribina ih je bodrio i sam Jokić, koji je u jednom trenutku uhvaćen kako opušteno gricka grožđe i daje savjete suigračima.

Glavnu riječ u napadu vodio je dvojac s klupe. Tim Hardaway Jr. odigrao je fenomenalnu utakmicu i završio s 25 koševa, pogodivši pet trica, dok je jedini preostali standardni starter, Aaron Gordon, bio stup momčadi s 23 koša, šest skokova i četiri asistencije, preuzevši odgovornost u ključnim trenucima. Gordon je u posljednjih devet sekundi pogodio tri slobodna bacanja i tako zapečatio pobjedu. Ipak, priča večeri su igrači iz drugog plana. Mladi Peyton Watson nastavio je sa sjajnim igrama i upisao 19 koševa, osam skokova i šest asistencija, dok je Zeke Nnaji ostvario prvi "double-double" sezone s 14 koševa i 11 skokova, dodavši tome i dvije blokade i dvije ukradene lopte.

Bucksima nije pomogla ni dominantna partija Giannisa Antetokounmpa, koji je bio na korak do "triple-double" učinka s 31 košem, 11 asistencija i osam skokova. Gosti su u završnici imali priliku za izjednačenje, pri rezultatu 105-102 promašili su dva otvorena šuta za tri poena i Denverova druga postava zasluženo je stigla do velike pobjede, četvrte u sedam utakmica bez Jokića.

​- Svi grizu, toga se držimo, po tome živimo i to ćemo nastaviti raditi - slikovito je opisao timsku pobjedu Tim Hardaway Jr. nakon utakmice.

​- Jednostavno igramo jako čvrsto i zabavno je to gledati. Ako ostanete u ovakvim utakmicama dovoljno dugo, možete ih i pobijediti. Ponosan sam na ovu grupu - dodao je pomoćni trener Adleman, koji vodi momčad u odsustvu Michaela Malonea.

Bizarna noć za Houston kod Šarićevih

Uzbuđenja nije nedostajalo ni u Torontu, gdje su Raptorsi pod vodstvom srpskog trenera Darka Rajakovića nakon produžetka slomili Philadelphia 76erse. Junak pobjede bio je Scottie Barnes, koji je pogodio pobjedničko slobodno bacanje za konačnih 116-115.

Najbizarniju priču večeri ipak su imali Houston Rocketsi. Oni su doživjeli težak i neočekivan poraz od Sacramento Kingsa 111-98, jedne od najslabijih momčadi lige. Kako prenose američki mediji, razlog loše predstave mogao bi ležati u nevjerojatnom logističkom propustu.

Naime, Rocketsi nisu mogli pronaći hotelski smještaj u Sacramentu pa su dan prije utakmice morali provesti u San Franciscu i na dan utakmice putovati do dvorane. Umor je očito učinio svoje, što nimalo ne umanjuje pobjedu Kingsa kod kojih u sastavu nije bilo Darija Šarića. Nuggetsi će sljedeću utakmicu igrati upravo protiv Pelicansa u New Orleansu, što će biti novi test za desetkovanu momčad iz Kolorada.

NBA, rezultati:

Orlando Magic - New ⁠Orleans Pelicans 128-118 (Karlo Matković je odigrao 18:23 minute za New Orleans, zabio je 11 koševa i upisao jednu asistenciju i jednu blokadu) Memphis Grizzlies - Brooklyn Nets 103-98 Toronto Raptors - Philadelphia 76ers 116-115 (produžetak) Portland Trail Blazers - New ​York Knicks 114-123 Minnesota Timberwolves - San ​Antonio Spurs 104-103 Oklahoma City Thunder - Miami Heat 124-112 Denver Nuggets - Milwaukee Bucks 108 -104 Phoenix Suns - Washington Wizards 112-93 Golden State Warriors - Atlanta Hawks 111-124 Sacramento Kings - Houston Rockets 111- 98 (Dario Šarić nije igrao za Sacramento)