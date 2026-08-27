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HRT-OV KOMENTATOR

Matteoni o porazu Dinama: 'Trebalo je ranije mijenjati, ne može sustav biti sveto pismo'

Piše Ivan Tomašković,
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Matteoni o porazu Dinama: 'Trebalo je ranije mijenjati, ne može sustav biti sveto pismo'
Foto: Sasa Miljevic
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Nogometaši Dinama poraženi su od Vikinga u uzvratu 4. pretkola Lige prvaka s 3-1 i svoj put nastavljaju u Europskoj ligi

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Dinamo je ostao bez Lige prvaka nakon poraza 3-1 kod Vikinga u uzvratnoj utakmici 4. pretkola. Nakon susreta nije nedostajalo teških kritika na račun igre hrvatskog prvaka, a u studiju HRT-a svoj stav je iznio novinar i stručni komentator Robert Matteoni. 

- Drugo poluvrijeme Dinama sušta je suprotnost onome što su pokazali u prvom dijelu. U prvom poluvremenu propustili su napraviti određenu prednost, a u drugo su ušli točno onako kako nisu smjeli i prepustili inicijativu domaćinu - istaknuo je HRT-ov stručni komentator. Kao prijelomni trenutak susreta izdvojio je pogodak Vikinga za 2-1.

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Foto: Luka Stanzl/GNK Dinamo

- Kod drugog gola dogodio se blackout. Nevistić je tražio loptom pokrivenog Mišića, pogriješio je i iz toga je nastao gol. Onda je počela rasti nervoza. Viking je podizao ritam i radio izmjene kako bi ga održao, a Dinamo to više nije mogao pratiti - drži Matteoni. 

On smatra da se tijekom drugog poluvremena moglo pokušati i s promjenom sustava igre.

- Ima utakmica u kojima tvoj sustav ne može biti sveto pismo. Već je bilo vidljivo da ne mogu pratiti ritam. Možda je trebalo promijeniti formaciju. Ne možeš mijenjati poziciju za poziciju, a momčad ne funkcionira. Lako je biti general poslije bitke, ali trebalo je reagirati na vrijeme - zaključio je Matteoni.

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Komentari 3
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