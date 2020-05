Mavrović: Deset dana priprema pa mogu na Tysona i Holyfielda

Mike Tyson škrguće zubima 'I'm back'. Evander Holyfield prijeti 'I'm back'. Stari majstori vise u teretani, razbijaju fokusere, opet im se vide trbušnjaci. Žele u ring. U humanitarne svrhe, ali... Borili bi se.

A hrvatski majstor, 'Šaka sa Srednjaka' Željko Mavrović (51)?

- Što se tiče boksačke spreme, neću biti skroman. Dajte mi 10 dana priprema i mogu u ring s obojicom. Jesu legende, ali su i stariji od mene, a smatram da mi je tijelo u dobroj formi - smije se Mavrović u razgovoru za Sport Klub.

A opet u ring sa Lennoxom Lewisom, za pravu lovu?

- Teško pitanje. Jako teško pitanje, ali... Mislim da me supruga ne bi pustila - opet majstor razvlači lice u osmijeh.

Moguću reprizu borbe Tyson (53) vs. Holyfield (57) sa obojicom šampiona u žestoko poodmakloj sportskoj dobi?

- Sigurno je da ni jedan od ta dva hrabra čovjeka ne može pružiti svoj maksimum i ne može pružiti ono na što su nas navikli kad su bili na svom vrhuncu, a što će možda ljudi od njih očekivati dođe li do ove borbe.

- Gledajte, ljudima je dosadio današnji boks u kojem su boksači mnogo rezerviraniji no prije, boksa se sporijim ritmom s puno taktike, tako da ne čudi da je nastala opća euforija na sam spomen ove borbe jer Tyson i Holyfield podsjećaju na neka druga vremena, na vremena kad je boks bio mnogo zanimljiviji i eksplozivniji - priča Mavrović.

- Oni koji nisu baš najbistriji očekuju njihovu borbu kao nekada, no oni koji su svjesni situacije su samo zainteresirani koliko taj dvojac velikana sada, kad su u 50-im godinama života, može dati. Stoga smatram da, osim u slučaju nekog velikog sramoćenja, njihov ugled ostaje netaknut. Ako dođe do te borbe, i Tyson i Holyfield dati apsolutni maksimum, a ljude najviše privlači odgovor na pitanje koliki je taj maksimum u ovom trenutku i kako će to izgledati.

Stvar je samo u novcu, zato se vraćaju?

- Tim dečkima uvijek nedostaje novaca i koliko god imali, oni će sve potrošiti. To je takva ekipa. Kroz ruke jednog i drugog je već prošlo par stotina milijuna i nije upitno da će im svaka zarada dobro doći. Ne bih rekao da je to primarni motiv, oni svakako dobro zarađuju kao javne osobe gdje god se pojave, jedan Tyson kad dođe na WBC-ovu priredbu, on zaradi nekih 200-300 tisuća dolara što je ogroman novac. Ali sve što zarade, to uspiju i potrošiti.

Prazni novčanici?

- Man nije upitno hoće li oni imati za život i hoće li biti kruha gladni. Ali, ako bi od ove borbe zaradili svaki 20-30 milijuna što će po meni biti neki minimum, sigurno im je to privlačno i osigurat će im luksuz i za idućih nekoliko godina. Tako da to sigurno predstavlja dio motiva, ali ne mislim da je ključno - rekao je Mavrović.

