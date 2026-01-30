Mavrović za 24sata: Ne mogu vjerovati kako EHF maltretira naše rukometaše, pa to nije fer!

I mi smo u četvrtak putovali četiri sata iz Latvije u Litvu, ali sve je bilo ugodno. Imali smo policijsku pratnju, ugodan autobus, sve kako priliči ovakvom natjecanju, priča nam izbornik futsal reprezentacije
Hrvatska futsalska reprezentacija u subotu će u četvrtfinalu Europskog prvenstva igrati protiv Armenije, tražiti put među četiri najbolje momčadi "starog kontinenta". A naši su hakleri, baš poput rukometaša, uoči najvažnije utakmice turnira morali na put. I četvrtak su proveli na cesti, četiri sata putovali iz Latvije (Riga) u Litvu (Kaunas) gdje ih čeka četvrtfinalni obračun.
Znamo kakve su probleme proteklih dana imali i naši rukometaši kojima se put iz Malmöa u Herning pretvorio u pakao, pa smo odlučili provjeriti kako je naša futsal vrsta stigla na svoje odredište. Jasno, hrvatska futsal reprezentacija uživa u sjajnim uspjesima rukometaša, zdušno navija za nove povijesne uspjehe hrvatskog sporta.
- Ne mogu vjerovati što EHF radi našim rukometašima, pa kakvo je to maltretiranje? Evo i mi smo u četvrtak putovali iz Latvije u Litvu, vozili se autobusom četiri sata, ali sve je bilo ugodno, bez obzira na snijeg. Imali smo policijsku pratnju, autobus je bio ugodan, nismo imali nikakvih problema - poručio je izbornik naše futsal vrste Marinko Mavrović, pa dodao:
- I zbog toga ne razumijem odnos EHF-a prema našim rukometašima, dečki to nisu zaslužili, nisam mogao vjerovati dok sam čitao što im se događa. I onda su ih još smjestili sat vremena od tog Herninga. Jednostavno, ne razumijem. Želim svu sreću našim rukometašima, pratimo njihove nastupe kad god stignemo, svi najiskrenije navijamo za njih.
