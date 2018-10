Mayweather prihvaća Khabibov izazov: Izvadite čekove i idemo

Prije godinu dana Conor McGregor izazvao je Floyda Mayweathera na boksački meč.

Foto: Joe Camporeale

Nije Irac dobro prošao, kao što ne bi niti jedan UFC-ovac.

Mayweather je jedan od najvećih boksača svih vremena s 50 borbi i isto toliko pobjeda.

Poigrao se Amerikanac s McGregorom, a sad ga je na igru izazvao i Khabib Nurmagomedov, aktualni UFC prvak lake kategorije koji se možda malo zaletio nakon što je pobijedio McGregora. Izazvao je Mayweathera, kako se čini, na boksački meč.

A tamo će imati šanse kao češki turist u japankama na vrhu Biokova.

- Floyd, idemo! Nikad nisi izgubio, nisam ni ja. Zašto ne? U džungli ima mjesta samo za jednog kralja, to sam, naravno, ja! - izazvao je Nurmagomedov Amerikanca.

🤯 Khabib Nurmagomedov calls out Floyd Mayweather after meeting Mayweather Promotions’ Leonard Ellerbe at the WBSS last night.



🗣 “He cannot drop McGregor but I drop him easily!” pic.twitter.com/uzHX8pofLE