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STIŽE SUIGRAČ IZ REPREZENTACIJE

Mbappé dao zeleno svijetlo Perezu za najveći transfer ovog ljeta. Real opet ruši rekord?

Piše Domagoj Vugrinović,
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Mbappé dao zeleno svijetlo Perezu za najveći transfer ovog ljeta. Real opet ruši rekord?
Foto: Vincent Carchietta/REUTERS
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Bayern je Oliseu spreman ponuditi i veliko povećanje plaće. Prema Sport Bildu, njegova bi godišnja primanja mogla narasti s približno 14 na 25 milijuna eura. U Realu više od toga zarađuje samo Mbappé

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Michael Olise ozbiljno razmišlja o odlasku iz Bayerna i prelasku u Real Madrid, piše njemački Sport Bild. Francuski reprezentativac tijekom Svjetskog prvenstva razmatrao je svoju budućnost, a želju za selidbom u Madrid navodno je već povjerio suigračima iz reprezentacije.

Olise još nije razgovarao s čelnicima Bayerna o mogućem transferu, ali važnu ulogu u cijeloj priči ima Kylian Mbappé. Dvojica francuskih reprezentativaca bliski su prijatelji, a Mbappé je tijekom Svjetskog prvenstva pokušavao uvjeriti Olisea da bi zajedno mogli činiti vrlo opasan napadački tandem u Realu. Najbolji strijelac Svjetskog prvenstva navodno mu je govorio da ga madridski klub želi i treba, a opisivao mu je i život u Madridu, tamošnje restorane te topliju klimu. Njegovo je nagovaranje očito ostavilo snažan dojam na Bayernovu zvijezdu.

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Foto: Vincent Carchietta/REUTERS

Nakon francuskog poraza od Španjolske 2-0 u polufinalu Svjetskog prvenstva Mbappé je, prema istom izvoru, predsjedniku Reala Florentinu Pérezu prenio da je od Olisea dobio pozitivne signale o mogućem transferu. Real ipak još nije kontaktirao ni igrača ni njegove zastupnike. Pérez je u lipnju s predsjednikom Bayerna Herbertom Hainerom postigao dogovor prema kojem dva kluba neće pokušavati međusobno dovoditi igrače prije nego što o interesu obavijeste drugu stranu.

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Bayern pritom drži sve konce u svojim rukama. Olise ima ugovor do 2029. godine bez odštetne klauzule, zbog čega ga njemački prvak ne mora prodati.

- Michael ima ugovor s nama do 2029. godine, bez otkupne klauzule, tako da smo opušteni po tom pitanju - rekao je Bayernov sportski direktor Max Eberl krajem ožujka.

Kylian Mbappe receives the European Golden Boot
Foto: VIOLETA SANTOS MOURA/REUTERS

Bavarski klub nakon Oliseova trotjednog odmora želi započeti pregovore o produljenju ugovora. Bayern mu je spreman ponuditi i veliko povećanje plaće. Prema Sport Bildu, njegova bi godišnja primanja mogla narasti s približno 14 na 25 milijuna eura. U Realu bi više od toga zarađivao samo Mbappé. Oliseu novac ipak nije jedini motiv. Nakon razočaranja na Svjetskom prvenstvu želi što prije osvojiti veliki trofej, a posebno Ligu prvaka. Navodno sumnja da mu Bayern trenutačno može pružiti jednaku priliku za osvajanje europskog naslova kao Real.

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