Mbappé izbačen iz Paris SG-a? Klub: Ma, samo ga odmaramo...

Šok u Parizu! Francuski reprezentativac Kylian Mbappé nije u kadru Thomasa Tuchela za utakmicu francuskog prvenstva između PSG-a i Nantesa.

Službena verzija kluba je da je Mbappé u porazu od Lillea (5-1) zaradio udarac u koljeno te da ga njemački trener samo želi odmoriti, ali Le Parisien piše da ga je Tuchel izbacio iz momčadi zbog njegov komentara nakon te utakmice.

Le Parisien report that Kylian Mbappé is being left out of Thomas Tuchel’s squad vs. Nantes tomorrow but is not injured - they speculate that he’s being sanctioned for telling reporters after losing vs. Lille 5-1 on Sunday that the team “lacked character”.