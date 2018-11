'Mbappé je za dolazak u PSG tražio mlažnjak, tri radnika...'

Prilično zahtjevan čovjek za svoje godine! To je francuski reprezentativac Kylian Mbappé (19) barem ako je vjerovati Football Leaksu koji svako toliko objavi neke zanimljive detalje ugovora poznatih igrača. Francuz je za prelazak u PSG imao nekoliko razmaženih zahtjeva u vidu tri radnika koje mu je klub morao osigurati, privatnog mlažnjaka...

Mbappé je u PSG prešao prošlo ljeto iz Monaca u transferu 'teškom' 180 milijuna eura, a Parižani su elegantno izbjegli kazne za Fifin fair play tako što su igrača prvo besplatno posudili pa se obvezali na obvezan otkup idućeg ljeta, što su ovo ljeto i učinili.

Ipak, u cijeloj priči je bilo puno zakulisnih igara. Za Mbappéa se borio i Real Madrid koji je nudio jednak iznos odštete Monacovu vlasniku Dmitriju Ribolovljevu. Sam Mbappé je navodno preferirao odlazak u Pariz jer nije htio odlaziti iz Francuske, ali je njega i njegovu obitelj posebno zabrinjavala kazna koja je prijetila PSG-u zbog kršenja financijskog fair playa.

Mbappé i njegovi predstavnici su potom postavili niz zahtjeva koje su klubovi trebali ispuniti kako bi mladi Francuz došao u jedan od klubova koji su se za njega borili.

Od PSG-a je tražio da mu dostave bankovne garancije i potvrde monetarnog fonda da neće biti kažnjeni od Fife. U ugovor je čak ugrađena klauzula po kojoj PSG Mbappéu mora isplatiti kompenzaciju ako klub bude izbačen iz Lige prvaka.

Također, Mbappé je tražio da automatski postane najplaćeniji igrač u momčadi francuskog prvaka ako osvoji Zlatnu loptu, ali je PSG to odbio jer nisu htjeli na sebe navući bijes Neymara.

Od osobnih zahtjeva koje je Mbappé htio ugraditi u ugovor valja izdvojiti da je tražio 50 sati korištenja privatnog mlažnjaka godišnje, ali su Parižani to odbili.Ipak, PSG mu daje 30 tisuća eura mjesečno kako bi plaćao svoje tročlano osoblje. Ima batlera, vozača i tjelohranitelja.

Igračev otac Wilfrid Mbappé je izričito zahtijevao da bude na treninzima PSG-a kako bi pratio što i kako radi njegov sin, a tražio je i dopuštenje da individualno trenira s mladim Mbappéom što su mu Parižani i omogućili, tvrdi Football Leaks.

Kada su ti osobni detalji dogovoreni, u Monaco je sletjela ponuda od 180 milijuna eura koju Rus Ribolovljev nije mogao odbiti, a Mbappé je postao drugi najplaćeniji nogometaš svijeta iza klupskog suigrača Neymara koji je stigao iz Barcelone za 222 milijuna eura.

Ne bi to bilo to bez sveprisutnog portugalskog superagenta Jorgea Mendesa koji je i u ovom transferu uzeo dio kolača. Njemu je pripalo 7,25 milijuna eura koje je dobio zbog posredovanja u transferu Mbappéa. Zašto? To ne zna čak ni Football Leaks, ali nagađaju, zbog podizanja cijene Francuzu i licitacije s više klubova kako bi Monacu osigurao što veću odštetu.