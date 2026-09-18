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NAKON DUGO GODINA

Mbappe napustio Nike i udružio snage s brendom koji još nije proizveo prvi par kopački

Piše 24sata,
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Mbappe napustio Nike i udružio snage s brendom koji još nije proizveo prvi par kopački
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Foto: Juan Barbosa
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Mbappé šokirao nogometni svijet: napušta Nike i ulazi u švicarski On kao suvlasnik, a zajedno će tek graditi njihove prve kopačke

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Francuski nogometaš Kylian Mbappé prekinuo je partnerstvo s Nikeom i potpisao ugovor sa švicarskim sportskim brendom On. Ovaj potez označava pomak u svijetu sponzorstava u nogometu jer Mbappé prelazi u tvrtku koja tek treba službeno ući na tržište nogometnih kopački i predstaviti svoj prvi model, što je rijedak potez za afirmiranog igrača u ovoj fazi karijere.

Kraj dugogodišnje suradnje s Nikeom

Napadač madridskog Reala ovim je potezom završio partnerstvo koje je trajalo od njegove osme godine. Mbappé je s vremenom postao jedno od prepoznatljivijih lica američke tvrtke, koja ga je smatrala jednim od svojih glavnih globalnih ambasadora, posebno nakon što je Cristiano Ronaldo prešao u ligu izvan Europe. Francuski reprezentativac nosio je Nikeov logo na kopačkama tijekom igranja u Monacu, osvajanja Svjetskog prvenstva s Francuskom u Rusiji te tijekom finala protiv Argentine prije nešto manje od dvije godine.

UEFA Champions League - Real Madrid v Inter Milan
Foto: Violeta Santos Moura

Tijekom zajedničkih godina Nike mu je isporučio dvanaest različitih personaliziranih modela s njegovim imenom i potpisom. Odlazak Mbappéa predstavlja financijsku i marketinšku promjenu za tvrtku koja se na tržištu natječe s Adidasom i Pumom. Iako trenutno nema službenih financijskih detalja oko ovog raskida, jasno je da se ne radi o standardnoj sponzorskoj odluci.

Ugovor s drugačijom strukturom

Razlog interesa za ovaj prelazak nije samo promjena glavnog sponzora, već i struktura samog poslovnog dogovora. Za razliku od uobičajenih ugovora gdje profesionalni igrač dobiva financijsku naknadu za nošenje opreme, izvještaji navode da je francuski napadač ovim potpisom dobio i izravan vlasnički udio u švicarskoj tvrtki.

UEFA Champions League - Real Madrid v Inter Milan
Foto: Violeta Santos Moura

Švicarski proizvođač sportske obuće, dosad prvenstveno poznat po tenisicama za trčanje, planira ulazak u nogomet, a svoje prve prototipe kopački namjerava predstaviti za tri godine. Mbappé neće samo promovirati gotov proizvod. Kako je najavljeno Francuz će unutar tvrtke te će surađivati s razvojnim timovima. Svojim iskustvom pomagat će u stvaranju, dizajniranju i testiranju budućih modela i popratne sportske opreme.

(*uz korištenje AI-ja)
 

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