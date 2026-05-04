Mbappé s curom na jahti dok se oporavlja od ozljede. Arbeloa: 'Ja se u to ne mogu miješati'

Real Madrid je u 34. kolu španjolskog prvenstva pobijedio Espanyol u gostima 2-0 i tako za tren odgodio slavlje Barcelone koja je i dalje na 11 bodova prednosti. Vinicius je s dva gola donio pobjedu Madriđanima (55. i 66.), ali pobjeda je ostala u sjeni priče o Kylianu Mbappéu. Francuz je ozlijeđen i trebao bi biti na oporavku, a viđen je na jahti u Italiji s djevojkom Ester Exposito te se u Madridu postavljaju pitanja shvaća li ozljedu ozbiljno. Nakon utakmice s Espanyolom o tome je kratko pričao i Alvaro Arbeloa.

- Sve planiranje oporavka od ozljeda nadziru i provode medicinske službe Real Madrida. One odlučuju kada igrači trebaju doći u Valdebebas. Svaki igrač u svoje slobodno vrijeme radi što smatra prikladnim i u to se ne mogu miješati - rekao je Arbeloa.

Mediji su prenijeli da svlačionica smatra kako je Mbappé neprofesionalan, a Arbeloa je upitan da usporedi Mbappéa i Viniciusa.

- Ne uspoređujem igrače. Smatram da su nam potrebni svi. Otkad sam na ovoj poziciji, govorim da je za pobjedu potrebna predanost svih igrača. Često kažem da me boli kad vidim da druge momčadi trče više od nas. I to ne samo kad nemamo loptu, moramo biti momčad s puno kretanja i trke čak i kad je posjed kod nas. Nije lako, jer da biste primili loptu, ponekad morate napraviti deset utrčavanja - rekao je pa dodao:

- Potrebna nam je predanost svih igrača u pritisku, obrani i napadu. Danas, ako želite biti kompletna momčad koju je teško pobijediti, sam talent nije dovoljan. Volim vidjeti da igrači shvaćaju ne samo da je predanost važna, već da je to jedna od temeljnih vrijednosti Real Madrida.

Trener Reala je na kraju govorio o vrijednostima koje ima Real.

- Kad govorimo o tome što je Real Madrid i kako je izgrađen, nismo stvorili ovo što je danas s igračima koji na teren izlaze u smokingu, već s igračima koji utakmicu završe s dresovima natopljenim znojem, prekrivenim blatom, trudom, žrtvom i upornošću. Budući da ova momčad uvijek dovodi najbolje igrače na svijetu, kad oni shvate što je Real Madrid, koje su njegove vrijednosti i što ga je učinilo velikim, tada se talent spaja s predanošću i trudom, što nas čini najboljom momčadi na svijetu. Ali prije svega, radi se o tome tko smo i kako smo izgradili povijest Real Madrida - zaključio je.

