Mbappe u Real? 'Zidane me je uz Pelea najviše impresionirao'

Gdje će Kylian Mbappé? Tko može platiti ogromnu odštetu za njega? Pitanja su koja se provlače ovih dana kroz medije. Pariški klub ni ove sezone neće ostvariti glavni cilj, a to je osvajanje Lige prvaka. Od ulaska katarske firme u klub, uloženo je skoro pa milijardu eura, i to sve samo da ostvare glavni cilj, a to je klempavi trofej.

Klempavi trofej je već godinama neostvareni san, a Parižani bi uskoro mogli imati problema sa zadržavanjem najboljih igrača. Kylian Mbappé jedan je od tih, a on je u Pariz stigao prije dvije godine za ogromnih 135 milijuna eura. Za njega su zanimanje pokazali mnogi svjetski klubovi, ali čini se da je poznato tko je njegov favorit.

- Zizou je jedini igrač koji me impresionirao poput Pelea. Imao sam priliku provesti nekoliko trenutaka sa živom legendom. Usporedbe su laskave, ali dobro znam da nikada neću raditi ono što je on učinio. Postoji samo jedan kralj i on je ovdje - rekao je najbolji mladi igrač na svijetu koji se nedavno družio s legendarnim Peleom. Brazilac je nekoliko sati nakon tog sastanka završio u bolnici, no oporavio se i sada je sve s njim u najboljem redu.

Naravno, španjolski mediji su odmah ove pohvale, koje je Mbappé uputio Zidaneu, odmah protumačili da mladi Francuz želi nastaviti karijeru u kraljevskom klubu. Kao što je poznato, Zinedine Zidane se vratio u Real nakon devet mjeseci i potpisao je ugovor na tri godine, što bi mogao biti faktor koji će odlučiti o njegovom dolasku.

Oduvijek je poznato da Mbappé simpatizira Real od djetinjstva, a posebno zbog Cristiana Ronalda, koji je njegov nogometni uzor. No, Ronalda više nema u Madridu, ali bi uskoro mogao doći mladi Kylian, uspostaviti svoju vladavinu i ostaviti trag kao njegovi prethodnici.