'McGregor ga je izvadio i udatoj ženi pokazivao iako nije htjela'

Slavni irski MMA borac optužen je zbog seksualnog uznemiravanja na Korzici i kako donose američki i britanski mediji, čekaju se rezultati "ključnog fizičkog testa"

<p>Svijet je potresao još jedan seks skandal <strong>Conor McGregora</strong>, ovoga puta čini se da ima dokaza više nego u prijašnjim slučajevima. Nitko nije kriv dok mu se krivnja ne dokaže, a baš je proces dokazivanja u trajanju.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Otvoreni trening McGregora</strong></p><p>Slavni irski MMA borac optužen je zbog seksualnog uznemiravanja na Korzici i kako donose američki i britanski mediji, čekaju se rezultati "ključnog fizičkog testa" koji će dokazati što se točno dogodilo.</p><p>- Ključni fizički testovi su provedeni na osumnjičenom, ali rezultate istih ćemo znati tek nakon vikenda. Ti testovi su rutinske prirode i provode se nakon ovakvih incidenata, ali potrebno je određeno vrijeme kako bi se sa sigurnošću mogla otkloniti svaka sumnja - piše The Sun.</p><p>Nadležni pregledavaju i sporne video snimke na kojima se, prema navodima, vidi što se točno dogodilo, a to je najbolje opisao anonimni svjedok.</p><p>- Prema svjedoku koji je iste večeri razgovarao s podnositeljem žalbe i kojeg smo uspjeli ispitati, McGregor je u pratnji svojih tjelohranitelja navodno izložio svoje intime dijelove mladoj ženi bez njenog pristanka i to u trenucima dok je ona išla prema toaletu - izvijestila je France 3 Corse televizija.</p><p>Prema saznanjima, žena koja je upletena u seks skandal na Korzici bila je na odmoru s mužem, a nakon što je priveden, McGregor je ispitan pa pušten na slobodu dok se ne pojave dokazi.</p>