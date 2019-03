McGregor izašao iz zatvora pa otišao trčati! I to u toplesu...

Conor McGregor uhićen je u ponedjeljak nakon što je imao incident s obožavateljem kojem je izbio mobitel iz ruke pa onda odšetao, a odmah nakon što su ga pustili iz zatvora u Miamiju, zvijezda UFC-a otišla je trčati!

McGregor je optužen zbog krađe i namjerno nanesene štete, a pušten je nakon što je platio jamčevinu od 12 i pol tisuća dolara!

Nakon što je pušten, snimljen je kako trči bez majice u Miamiju, a to je očito dio njegovog plana da se vrati u najbolju moguću formu kako bi bio spreman za svoj povratak u UFC. Moći će se boriti od 6. travnja, kada ističe njegova šestomjesečna suspenzija zbog incidenta koji je imao s Khabibom Nurmagomedovom nakon što je nasrnuo na bus u kojem se nalazio ruski borac.

First thing Conor McGregor did when he got out jail last night?



Went for a run.



(Via @Matt_Blouin3) pic.twitter.com/a9snEahCsZ