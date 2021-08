Irski borac Conor McGregor (33) ne prestaje iznenađivati objavama na društvenim mrežama, a ovoga puta okomio se na bivšeg UFC-ovog prvaka poluteške i teške kategorije Daniela Cormiera (42).

POGLEDAJTE VIDEO: Conor McGregor viski

McGregor je prije mjesec dana drugi put zaredom izgubio od Dustina Poiriera te je završio u bolnici zbog slomljene noge.

"Čisti blok (kicka) od strane Dustina Poiriera debeli pijani DC', napisao je McGregor na Twitter profilu uz fotografiju borbe misleći pritom na Cormierovo komentiranje.

Naime, Daniel Cormier radi za ESPN te je tvrdio da se radi o blokiranom udarcu. Bivši UFC-ov prvak ubrzo je u sklopu ESPN-ovog podcasta ''DC & RC'' odgovorio na McGregorove optužbe.

- Imamo poseban odjel koji se bavi time (video-analizama), oni mogu provjeriti svaki Conorov kick koji je blokiran. Stoga McGregore, slušaj me prijatelju. Prestani brinuti o meni. Nemoj razmišljati o Danielu Cormieru, o onome što govorim te o načinu na koji se oblačim i izgledam. Nemoj to raditi. Brini se za tipove koji te konstantno razbijaju kad god uđeš u kavez. Ja nisam tip oko kojeg se trebaš brinuti kada su borbe u pitanju. Ja sam završio, umirovljen sam. Živim najbolje razdoblje u životu. Počni brinuti o načinu na koji ćeš pobijediti tipove s kojima se boriš. Makni se s interneta. Ne mrzim tog tipa, no McGregore, povuci se - rekao je Cormier pa nastavio:

- Ne moram biti prijatelj s Conorom McGregorom. Stoga me nije briga što on govori o meni. Ja ću nastaviti sa svojim poslom. Kada zasluži pohvale, dobit će ih, a kada zasluži kritike, biti će kritiziran. Sve kickove koje je bacio dogodili su se u prvoj minuti borbe. Nakon toga uslijedile su četiri minute prebijanja od strane Dustina Poiriera. Ne zaboravimo što se dogodilo u toj borbi - zaključio je Cormier.

McGregorova je morala biti zadnja što nije previše iznenađujuće pa se ponovo poslužio društvenim mrežama kako bi nastavio verbalni obračun u kojemu nerijetko ne bira riječi.

"Daniel Cormier je debeli užas. Svakog dana u sve je gorem stanju. Bog ga blagoslovio. Pojavljuje se pijan na događajima za medije samo dan prije nego je prenosio moju borbu za komentatorskim stolom. Pijan daje izjave za medije i pritom je na poslu? Dan prije nego će raditi kao komentator najveće borbe u povijesti?'', napisao je McGregor u prvoj objavi nakon čega su uslijedile još dvije.

''Radi se o prekršaju za dobiti otkaz ako je komentator pod utjecajem alkohola na konferenciji za medije dan prije borbe. Užasno! Saberi se. Podriguješ u mikrofon pred predstavnicima medija. Dan prije velike borbe? Je li ovaj tip ozbiljan? Sramotno", napisao je irski MMA borac, a objave je po običaju izbrisao.

McGregorove optužbe odnosile su se na Cormierovo alkoholizirano stanje nakon natjecanja u ispijanju pive protiv Laure Sanko na dan službenog vaganja prije UFC 264 priredbe.

''Tvoja situacija s leđima, tvoja kilaža i način života katastrofalni su. I onda se još napiješ na radnom mjestu prije nego ćeš raditi kao komentator na McGregorovom eventu. Mizerno. Čestitke Jonu (Jonesu) na godišnjici nokauta high kickom protiv tebe. Dobro uvijek pobijedi zlo? Nisam bio siguran da si ti zlo. Lažnjaku.'', završio je Irac.