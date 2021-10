Conor McGregor udario me u usta i razbio mi nos pred deset svjedoka, mojim prijateljima i svojim tjelohraniteljima. Napao me bez ikakvog razloga nakon što smo dva sata razgovarali i zabavljali se, započeo je poznati talijanski DJ Francesco Facchinetti (41).

Naime, talijanski mediji prenose kako je irski MMA borac Conor McGregor (33) u Rimu pretukao spomenutog DJ-a bez ikakvog razloga.

- Mogao sam zašutjeti i ne reći ništa o ovome, ali kad sam već tu, moram reći da je ta osoba nasilna i opasna i zbog toga sam ga odlučio tužiti. Udario je mene, a mogao je bilo koga. Moje prijatelje, suprugu ili druge ljude - kazao je Facchinetti na društvenim mrežama.

Facchinetti je na YouTube kanalu pokazao zadobivene ozljede te je ispričao kako je zajedno sa suprugom bio u njegovom društvu više od dva sata nakon čega je došlo do sukoba. Supruga Wilma također je iznijela svoju stranu priče.

"Odjednom je Conor udario Francesca. Zvao nas je na drugi tulum, Francesco je rekao da idemo, a on ga je udario. Srećom, Francesco mu je bio poprilično blizu pa ga Conor nije mogao jako udariti. Francesco je pao na stol, a onda na pod. Prvo sam se upitala je li to neka šala, neki njihov show, a onda sam se paralizirala. Pogledala sam okolo i vidjela njegove prijatelje kako ga pridržavaju uz zid, budući da je on imao namjeru nastaviti udarati Francesca. Odvukli su ga sa strane. Upalila sam svjetla, ali redari su ih brzo ponovno ugasili. Francesco je krvario, željela sam mu pomoći, ali redari su nas razdvojili. Conor će ostati u Italiji do 26. listopada. Ako ga vidite, držite se dalje od njega. Nemojte mu prilaziti niti ga tražiti autograme jer to je nestabilna i opasna osoba - napisala je.