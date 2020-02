Meč stoljeća na čekanju! Fury mora u trilogiju, AJ na Puleva

Tyson Fury (31) u revanšu je pobijedio Deontaya Wildera (34) i uzeo teškaške pojaseve u WBC-u i The Ringu, dok Anthony Joshua (30) drži titule po WBA-u, IBF-u, WBO-u i IBO-u. Mnogi su zazivali meč dvojice Britanaca za ujedinjenje svih titula u "borbi stoljeća", kako su je počeli nazivati, ali ona se neće dogoditi. Barem ne još.

Iako je Joshuin promotor Eddie Hearn na Twitteru odmah nakon borbe u Nevadi objavio kako ne želi trilogiju Fury - Wilder, već da na ljeto želi spektakl s Furyjem, već idući dan stižu drugačije informacije.

Dillian Whyte (31), koji drži privremenu titulu u WBC-u s Furyjem, u odgovoru na Joshuin tvit napisao je "A što kad biste učinili što treba i borili se protiv mene kao izazivača broj 1". No Hearn će prvo dati priliku Bugarinu Kubratu Pulevu (38), obveznom izazivaču po IBF-u, i o tome je već razgovarao s Joshuom nakon meča Fury - Wilder.

- Načelno smo se dogovorili, borba će biti na stadionu Tottenhama 20. lipnja - rekao je Hearn za Sky Sports.

Wilderov menadžer Shelly Finkel već je javio Furyjevu Franku Warrenu kako želi revanš i to je jedan od razloga da se Joshui traži neki drugi protivnik u iščekivanju borbe za ujedinjenje pojaseva.

- Pretpostavljam da idemo prema trilogiji - rekao je Warren, koji također želi i meč s Joshuom:

- Želim Tysona vidjeti kako se bori protiv Joshue, to bi bio najveći sportski događaj u Ujedinjenom Kraljevstvu otkad je Engleska osvojila Svjetsko prvenstvo u nogometu 1966. Ne biste mogli doći do ulaznica, cijela država bi stala i gledala taj meč. Gdje bi on bio? U savršenom svijetu u Londonu, ali bit će tamo gdje bude najviše novca.

I Hearn želi taj meč.

- Razgovarao sam s njegovom promotorskom agencijom Top Rankom, svi jasno želimo ovu borbu, Anthony Joshua, Tyson Fury, MTK, Top Rank, Frank Warren, Matchroom. Imamo neke prepreke oko prijenosa, ali ništa pretjerano. Obećavam vam da će se ta borba dogoditi - rekao je čelnik Matchroom Boxinga i dodao:

- Ako se budemo morali boriti protiv Puleva prvo, moramo ga pobijediti, a ako se on bude morao boriti protiv Wildera, mora ga pobijediti. Dogodit će se i jedno i drugo. Fury će opet pobijediti Wildera i Joshua će čisto nokautirati Puleva iako mi šef Top Ranka Bob Arum govori drugačije.

- Dobit ćete tu borbu, napravit ćemo sve što budemo mogli za to. Kad ćemo opet imati šansu da se dvojica britanskih prvaka svijeta bore za ujedinjenje svih naslova? Nikad se nije dogodilo niti će se ikad dogoditi. Bili bismo klauni i idioti da ne dopustimo taj meč. Vjerujemo da ćemo pobijediti u njemu, oni vjeruju da će pobijediti pa... Idemo vidjeti - zaključio je Joshuin promotor.