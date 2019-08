Meč za zaborav: Martić u 1. kolu izgubila od kvalifikantice

Najbolje rangirana hrvatska tenisačica Petra Martić (WTA - 21.) iznenađujuće je poražena na startu WTA Premier 5 turnira u Toronru, gdje ju je sa 6-4, 7-5 svladala 22-godišnja američka kvalifikantica Francesca di Lorenzo, 152. na pojedinačnoj WTA ljestvici.

Bio je to prvi nastup Dućanke nakon jednomjesečne stanke, a posljednji meč hrvatska je tenisačica odigrala u osmini finala Wimbledona, početkom srpnja. Nedostatak pravog natjecateljskog ritma bio je vidljiv u brojnim pogreškama koje je Martić napravila i koje su je odvele u poraz, iako je započela dvoboj oduzetim servisom američke tenisačice. No, prednost je izgubila već u sljedećem gemu i ostala bez nove prilike za break do kraja meča.

Vekić preostala

Ljevoruka 22-godišnja Di Lorenzo to je iskoristila i stigla do jedne od najvećih pobjeda u karijeri. Breakom u desetom gemu osvojila je prvi set, a još jednom je slomila servis hrvatske tenisačice, kad je Martić trebala odvesti meč u tie-break drugog seta. Nakon 91 minute igre i pogreške Martić Amerikanka je stigla do pobjede 6-4, 7-5.

Di Lorenzo će u 2. kolu igrati protiv 5. nositeljice, Nizozemke Kiki Bertens, a hrvatski tenis je ostao na jednoj predstavnici u Torontu.

Osječanka Donna Vekić za suparnicu u 1. kolu ima Amerikanku Madison Keys, 17. tenisačicu svijeta i finalisticu US Opena 2017. Taj je dvoboj na rasporedu u utorak, oko 20.30 po srednjoeuropskom vremenu. (dk)