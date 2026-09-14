Mečić predvodila Hrvatsku do četiri medalje na EP-u: 'Raduje što sam nastavila niz osvajanja'

Jedno srebro, tri bronce, još tri "drvene medalje", pet normi za Paraolimpijske igre u Los Angelesu 2028. godine, te 10 osobnih rekorda učinak je hrvatske paraplivačke reprezentacije koja se vratila s osmog izdanja Europskog prvenstva održanog u turskom Kocaeliju. Na EP-u je sudjelovalo 400 plivača iz 38 zemalja među kojima i sedmero hrvatskih predstavnika. Reprezentacija se vratila kući sa četiri medalje - srebrom i tri bronce.

Prvo ime hrvatske reprezentacije bila je mlada 19-godišnja Emma Mečić koja je osvojila srebro na 400 slobodno (S9), te broncu na 100 m leđno (S9), uz dva četvrta mjesta.

- Ponosna sam na ovaj rezultat. Tešku sezonu sam zatvorila s dvije medalje koje mi mnogo znače i koje mi daju motivaciju za dalje. Još me očekuje natjecanje na Sardiniji, a onda slijedi zasluženi odmor - kazala je Mečić koja živi i trenira u Losoneu u švicarskom kantonu Ticino.

Zagreb: Konferencija hrvatske paraplivačke reprezentacije | Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

Mečić je zabljesnula prije tri godine na SP-u u Manchesteru osvojivši srebro na 400m slobodno. Godinu kasnije je na EP-u u Portugalu osvojila zlato na 400 slobodno, te broncu na 100 leđno, da bi prošlog ljeta na SP-u u Singapuru ponovo bila druga na 400 m slobodno.

- Ovo srebro je kao da sam osvojila zlato jer su u moju kategoriju spustili Poljakinju Oliwiju Jablonsku koja je pobijedila s novim europskim rekordom. Raduje me što sam nastavila niz osvajanja medalja. Međutim, radim i treniram kao da ništa nisam osvojila - dodala je.

Njezin trener Luca Marin zbog obveza nije stigao u Zagreb, no poručio je kako je Emma nastavila kontinuitet dobrih rezultata na velikim natjecanjima.

- Kao i prije dvije godine Emma se vraća s Europskog prvenstva s dvije medalje. U Portugalu je osvojila zlato i broncu, ovoga puta srebro i broncu. Srebro na 100 leđno joj je izmaknulo za svega nekoliko stotinki. Sada slijedi zasluženi odmor, a potom se okrećemo svjetskom prvenstvu koje nas očekuje iduće godine - poručio je Marin.

Najiskusniji član paraplivačke reprezentacije Dino Sinovčić je u Turskoj osvojio je broncu na 100m leđno, 11 medalju u nizu s velikih natjecanja. Bila je to njegova peta medalja s europskih prvenstava. Ima i zlato iz Dublina (2018), srebra s Madeire (2024, 2021), te broncu iz Reykjavika (2009). Prošle godine je bio drugi na Svjetskom prvenstvu u Singapuru, što je bila njegova četvrta medalja na svjetskim prvenstvima u nizu nakon dva zlata osvojena 2019. u Londonu i 2022. u portugalskom Funchalu na Madeiri, te srebra sa SP-a u Manchesteru 2023. Sinovčić u svojoj riznici uspjeha ima i dvije paraolimpijske bronce iz Pariza (2024) i Tokija (2021).

- Sve medalje su mi drage, iza svake je neka priča, godine i godine truda. Nadam se da će biti još koja - kazao je 34-godišnji Splićanin.

Sinovčić je u Tursku putovao bez velikih ambicija s obzirom na zdravstvene probleme koje je imao početkom godine.

- S obzirom na sve probleme nije bilo realno očekivati medalju. Međutim, iskustvo, malo sreće, količina treninga koje tijelo pamti, doveli su me dove ove medalje. Još uvijek sam u svjetskom vrhu, motiva imam, zdravstveni problemi su iza nas. Sve dok ću se boriti za medalje, bit ću ovdje - dodao je.

Zagreb: Konferencija hrvatske paraplivačke reprezentacije | Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

- Početkom godine smo imali problema jer se pojavila aritmija srca, pa smo morali malo zakočiti. Nismo najspremniji otišli, no Dino je još jednom pokazao kvalitetu. Iduće godine je Svjetsko prvenstvo, konkurencija je sve jača, no vjerujem da ćemo ponovo biti konkurentni - istaknuo je njegov trener Slobodan Glavčić.

Medalju i to drugu s velikih natjecanja osvojila je Paula Novina koja je bila treća na 200 mješovito. Novina je prije dvije godine na EP-u u Portugalu bila brončana i na 50 slobodno.

- Ovo je moja druga velika medalja, to nije samo moja medalja, to je naš zajednički uspjeh. Sve što uložiš u sport, ti se vrati - kazala je Novina koja je broncu osvojila sa svega dvije stotinke sekunde boljim vremenom od četvrtoplasirane Ruskinje Marije Pavlove.

- Te dvije stotinke sekunde su nešto za što se trenira, a ne nešto što se samo dogodi. Volim vjerovati da su ove dvije stotinke, upravo one dvije zbog kojih sam u Tokiju ostala bez finala. Sve se vrati. Znam koliko radim, koliko dajem od sebe - istaknula je.

Njezin trener Ivan Perzel je dodao kako je Paula imala problem s ozljedom, no dodavši kako nije bio upitan nastup.

- Dvije stotine sekunde su odlučivale o medalji, ali to nije bila sreća, veće nešto što se trenira, radi. Iza nas je bila ogromna baza i količina treninga. Sva odricanja su se isplatila - kazao je Perzel.

Izbornik Mirko Samardžić je istaknuo kako je veliki uspjeh osvojiti četiri medalje na europskom prvenstvu.

- Bilo je to odlično prvenstvo, naši su plivači osim medalja ostvarili niz osobnih rekorda, isplivano je nekoliko normi za LA, nastupili su u brojnim finalima. Zaista možemo biti ponosni - istaknuo je.

Predsjednik Hrvatskog paraolimpijskog odbora (HPO) Ratko Kovačić čestitao je medaljašima, ali i ostalim reprezentativcima, te njihovim trenerima i članovima stručnog stožera.

- Bilo je dosta izazovno, jer se do zadnjeg trenutka nije znalo hoće li se EP održati. No, naši sportaši su uspjeli. Osim osvojenih medalja isplivali su i 10 osobnih rekorda što pokazuje u kakvoj su formi stigli u Tursku - kazao je.

- Ove medalje nisu samo rezultat plasmana i vremena isplivanih u bazenu. One su potvrda ogromnog rada, odricanja, upornosti i vjere u sebe, naših sportaša, njihovih trenera, klubova, stručnih suradnika i svih koji svakodnevno stoje uz njih - poručio je predsjednik Hrvatskog paraplivačkog saveza Roberto Zidar.