Mediji u BiH nakon remija na SP-u: 'Više borbe nego lijepih poteza', 'Imali smo pobjedu...'

Remi nogometne reprezentacije BiH 1-1 s Kanadom na otvaranju Svjetskog prvenstva mediji u zemlji ispratili su s pomiješanim osjećajima. Izvještaji su se kretali od euforije nakon vodstva do žaljenja za ispuštenom pobjedom, no prevladava ton da je osvojen vrijedan bod koji "zmajeve" drži u igri za prolazak skupine.

Foto: Claudia Greco

Dok je BiH vodila u prvom poluvremenu, naslovi na portalima odisali su optimizmom. Slavili su povijesni trenutak, ističući da je reprezentacija na korak do velike pobjede. "GOOOOOOOOOOOOOOOOOOL! ZMAJEVI VODE GOLOM JOVE LUKIĆA!!!", vrištao je portal Vijesti.ba, dok su drugi pisali o "koraku bliže velikoj pobjedi". Jovo Lukić, strijelac prvijenca, postao je junak pogotkom glavom u 21. minuti, što je donijelo erupciju oduševljenja. Poseban naglasak stavljen je na nevjerojatnu podršku navijača. Mediji su satima uoči utakmice izvještavali o korteu i pjesmama poput "Poljem se širi miris ljiljana" koje su odjekivale stadionom, stvarajući dojam domaćeg terena. Klix.ba je naveo da se na BMO Fieldu očekivalo gotovo 30.000 navijača BiH.

Promašaji koji su promijenili ton

Drugo poluvrijeme donijelo je potpuni preokret u tonu izvještavanja. Kako je pritisak Kanade rastao, tako je i u medijskim napisima rasla nervoza. Ključni trenuci koji su obilježili nastavak bile su čudesne intervencije braniča. Prvo je Sead Kolašinac u 53. minuti spasio siguran gol izbacivši loptu s gol-linije u prečku, a potom je i Nikola Katić u 67. minuti s crte spriječio izjednačenje. Između tih obrambenih bravura dogodila se velika propuštena prilika Ermedina Demirovića. "Šta uradi, Ermedine?! Demirović je bio sam pred golom Kanađana, ali nije uspio ni šutirati. Ovo je bilo bolje od penala", pisao je Klix.baTaj promašaj za 2-0 mnogi su portali označili kao trenutak koji je prelomio utakmicu i dao vjetar u leđa domaćinu.

Foto: KEVIN SOUSA

Hladan tuš i pogled prema naprijed

Izjednačujući pogodak Cylea Larina u 79. minuti, samo dvije minute nakon ulaska u igru, dočekan je kao hladan tuš. Naslovi su se odmah promijenili u "Zmajevi nisu izdržali do kraja" i "Kakva šteta", sažimajući opće razočaranje. Iako je bod na otvaranju protiv domaćina dobar rezultat, ostao je gorak okus zbog primljenog gola u završnici. Analize nakon utakmice uglavnom su se svodile na to da je BiH propustila veliku priliku. Legendarni Amar Osim za Oslobođenje je izjavio kako treba žaliti za pobjedom protiv "nespretne" Kanade, ali i da bod "matematički drži u igri do kraja". Jovo Lukić je istaknuo da bi radije da nije zabio, a da je momčad pobijedila, dok je Amar Dedić ocijenio da je "više bilo borbe nego lijepe igre".

*uz korištenje AI-a